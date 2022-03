Delaney confirma la peor noticia

El jugador abandona la concentración de Dinamarca por una lesión de la que se desconoce su alcance

Julen Lopetegui esperaba recuperar jugadores tras el parón y descansar de cara a los 50 últimos días de competición, en los que se decidirá su futuro en LaLiga. Aunque con la boca pequeña, porque cada vez que pide la recuperación de alguien se le cae otro, el técnico señaló tras el empate ante la Real Sociedad que en este tiempo tenía la esperanza de sumar efectivos, que temía lo que pudiera pasar con los compromisos internacionales y que esperaba que todos regresaran bien.

Como ha podido comprobar, la plaga de lesiones que desde diciembre afecta al Sevilla FC y que le ha hecho jugar todo este tiempo con lo justo se extendía este fin de semana también al plano internacional. Augustinsson no jugó con Suecia, pero fue por una indisposición, pero el que preocupaba era Thomas Delaney, quien se tuvo que retirar del amistoso entre Dinamarca y los Países Bajos a los 24 minutos de juego.

Aunque no se conoce el alcance de la lesión, lo que parece claro es que no es una simple molestia causada por el golpe que recibió. El centrocampista del Sevilla ha sido liberado y no estará este martes ante la Serbia de sus compañeros Gudelj y Dmitrovic.

"Thomas Delaney y Yussuf Poulsen abandonan la concentración de la selección nacional antes del partido contra Serbia del martes. El seleccionador, Kasper Hjulmand, ha llamado en su lugar a Mads Valentin Pedersen, del FC Augsburg. Buena recuperación, Yus y Del. Bienvenido al equipo, Mads", anunciaba en sus medios oficiales la selección danesa.

El jugador nervionense dejaba ayer domingo la concentración de Dinamarca y regresaba a Sevilla para tratarse de su lesión en lo que parecía ser el tobillo izquierdo. Un percance que afectaría a un once sevillista mermado y que en los últimos partidos no ha podido contar con Fernando Reges, al que Delaney estaba 'sustituyendo' en la posición de pivote.

Pendientes de Diego Carlos y Fernando



Precisamente, el entrenamiento de esta tarde será clave para saber con qué jugadores puede empezar a contar Julen Lopetegui de cara al duelo de este fin de semana ante el Barça. La mayor esperanza está en recuperar a un Diego Carlos que jugó sus últimos partidos 'roto' hasta que finalmente paró para recuperarse completamente de sus problemas musculares. Ya ha pasado un mes desde que jugara los primeros 45 minutos del derbi ante el Real Betis, un tiempo suficiente para recuperarse de un problema muscular.

Otro al que se espera es a un Acuña que recayó tras salir en la segunda parte en Vallecas, aunque los quince días de recuperación obligan a ser prudente.

Y la gran incógnita es Fernando, al que su tobillo viene martirizando desde Navidad. El brasileño jugará mermado lo que queda de temporada si no decide parar y operarse definitivamente. Tampoco participa en LaLiga desde el derbi sevillano y estas dos semanas iban a ser claves para saber qué decisión tomar sobre si seguir forzando o no. La posible lesión de Delaney podría decantar la balanza en un tramo de temporada tam importante.