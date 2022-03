Lamela: "Todavía no estoy al 100%; tenía un tendón roto completamente".

El argentino espera ir recuperando la forma en estas semanas para ayudar al equipo en el tramo final tras superar su lesión de hombro

El empate de Liga ante la Real Sociedad dejó un punto que se antoja insuficiente para la lucha por la segunda plaza pero más allá del 0-0, el choque dejó la buena noticia de la vuelta de Erik Lamela, que jugó la mitad de la segunda parte dejando buenas acciones y creando peligro sobre la portería donostiarra después de cuatro meses lesionado. Un vuelta que ha ilusionado a la afición sevillista y que supone una inyección de moral para el argentino. "Contento por poder jugar otra vez, ahora un poco a agarrar la forma. Me incorporé al grupo el primero de marzo y si se podía estar un poco más de tiempo cogiendo la forma era mejor y fue lo que pasó, estaba en los plazos. Trabajé mucho para poder estar bien. Todavía no estoy al cien por cien, pero estoy de una manera progresiva aceptable para jugar y poniéndome cada vez mejor", ha admitido el extremo en una entrevista concedida a Diario de Sevilla.

Lamela sabe que la afición espera mucho de él sobre el terreno de juego, algo que motiva aún más al ex del Tottenham: "Eso habla bien. Espero que sea así, que la gente esté ilusionada en mí es bueno y yo voy a dar el máximo siempre, como profesional y como jugador, intentaré dar siempre lo mejor de mí al equipo".

El sevillista ha tratado cuestiones muy interesantes durante su entrevista.

Los meses de su lesión: "Nunca había tenido un problema así, fue en una caída en un entrenamiento, caí mal, sentí que se rompió algo. Eso fue el 10 de noviembre. Pasó que intenté hacer un tratamiento conservador para intentar evitar la cirugía, que iba a requerir más tiempo. Pero después de tres semanas todavía me sentía que no podía competir así. El dolor era intolerable en aquel momento y tuve que pasar por el quirófano. Tenía un tendón roto completamente, que fue el que mandó a la cirugía".

Suso también se está recuperando: "Lo veo bien, ya está trabajando en el campo. Siempre intento darle ánimos, preguntarle cómo está. Fui muy cercano a los jugadores que están lesionados, porque sé lo que significa estar fuera del campo tanto tiempo. Creo que se está recuperando bien y eso me pone contento".

Su regreso ante la Real: "Me sentí bien. No pude marcar el gol, no pudimos ganar, pero, bueno. Se sintió lindo jugar otra vez, con nuestra gente, en nuestro estadio. Era algo que me estaba faltando, jugar al fútbol, algo que tanto me gusta. Lo pude hacer y personalmente me fui feliz a casa".

Hay debate sobre el juego del equipo: "Obviamente, sabemos que atrás somos muy sólidos, somos un equipo que no hemos recibido muchos goles y si mejoramos adelante seremos todavía mejores. Siempre se puede mejorar y a veces también influye un poco todo. Cuando los jugadores juegan muchos partidos seguidos, influye la cantidad de lesiones que tuvimos, un poco todo. Creo que estamos a tiempo todavía para terminar bien el año y seguro que tenemos jugadores con mucho potencial en todas las líneas, adelante también".

Con ganas de ayudar: "Obviamente, cuando uno está fuera es una frustración por no poder ayudar al equipo. Pero una vez que te pasa no hay vuelta atrás. Hay que asumirlo, soy muy profesional y trabajé mucho para volver cuanto antes".