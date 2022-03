Ni Lopetegui quiere irse del Sevilla FC, ni el Sevilla FC que Lopetegui se vaya.

Pese a los rumores que sitúan al técnico vasco en la Premier la próxima temporada, ambas partes están tranquilas

En las últimas semanas, coincidiendo con la bajada de rendimiento en LaLiga y la eliminación de la Europa League a manos del West Ham, se han acrecentado los rumores de una posible salida de Julen Lopetegui del banquillo del Sevilla Fútbol Club una vez finalice la temporada, pese a que el vasco tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024.

Situado en la 'shortlist' del Manchester United para liderar su nuevo proyecto con otros técnicos de la talla de Luis Enrique, Erik Ten Hag o Mauricio Pochettino, el actual preparador del Sevilla FC está muy bien considerado fuera de nuestras fronteras merced a sus grandes números con el Sevilla FC, siendo el técnico que menos pierde en su centenaria historia.

Y eso es para el director deportivo Monchi motivo más que suficiente para no moverse de Nervión. "Julen es uno de nuestros patrimonios. Ojalá esté mucho tiempo con nosotros porque aporta muchísimo y no solo en lo deportivo", dijo el de San Fernando en los micrófonos de Canal Sur Radio. Y todo ello entendiendo que la exigencia es parte del proceso: "Entiendo que el Sevilla se ha instalado en la élite del fútbol europeo y la exigencia es máxima. No hay que tenerle miedo. En nuestro ADN va eso y nos ha hecho crecer".

Ni el Sevilla FC quiere que Lopetegui se mueva ni Lopetegui quiere moverse, o eso al menos es lo que transmite en la entrevista que ha concedido a ABC de Sevilla. "Lo he transmitido ya muchas veces y lo he dicho. Yo estoy donde quiero estar, en el Sevilla FC. Estoy feliz. Aquí puedo desarrollar mi trabajo de la mejor manera posible. Es así, sin ninguna duda. A partir de ahí, en el fútbol nunca nadie sabe dónde puede estar, porque esto da muchas vueltas, pero yo no tengo ninguna duda. Mi voluntad es firme. Yo estoy donde realmente quiero estar", ha reiterado el entrenador sevillista.

Además, Lopetegui ha querido agradecer las últimas muestras de apoyo públicas de Monchi. "Agradezco mucho las palabras de Monchi. Él sabe más que yo. Es un comentario en el que marca las intenciones, igual que las marco yo. Pero todo eso lo tengo que demostrar con mi trabajo en el día a día. En el fútbol, nos ponen siempre a prueba a los entrenadores y a los jugadores, y tenemos que estar siempre alerta. Además es bueno que siempre sea así. Tenemos que dar el do de pecho y ser capaces de estar siempre a la altura de la expectativas, haciendo un buen trabajo. Y en esa línea seguiremos".

Y para ello es fundamental el respaldo del club nervionense: "La confianza que yo siento del club, desde el primer día, es absoluta. En ese aspecto, uno siempre está agradecido por todo ese tipo de comentarios como el que realizó Monchi y tratamos de devolverlo, de corresponder en todo momento con el trabajo diario".