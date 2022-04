Vinculado a Sevilla y Betis en los últimos mercados, ya ha elegido dónde jugar

Alexander Djiku está en el mejor momento de su carrera, brillan en el Estrasburgo, irá con Ghana a Qatar 2022 y acaba contrato en 2023

No hay mercado en los últimos años en el que el nombre de Alexander Djiku no aparezca asociado a uno de los clubes sevillanos. Y previsiblemente, sabiendo que el Sevilla FC buscará centrales el próximo verano, que ya intentó ficharlo en anteriores periodos y que Monchi tiene muy estudiado el mercado francés, el central del Estrasburgo estaría en la agenda que ya maneja de cara al mnes de julio.

Si a eso añadimos que el internacional por Ghana acaba contrato en 2023, que está en el mejor momento de su carrera y que este año bajará su precio se convierte en una pieza muy apetecible.

Su nombre estuvo ligado al Real Betis durante dos mercados, en los años 2020 y 2021, años en los que llegaron Víctor Ruiz y Pezzella, respectivamente. Pero ha sido el Sevilla FC el que lo ha seguido durante un mayor periodo, tanto que hasta el propio Djiku reconoció que le habían contactado.

"Sí, me veo jugando en España este año porque es un campeonato que me gusta y que se adapta a mi estilo de juego. Celta, Sevilla y Getafe han preguntado por mí, pero no hay nada cerrado", señalaba en 2019. Desde meses antes su nombre estuvo entre las posibles incorporaciones que barajó Caparrós el año en que se hizo cargo de la secretaría técnica. Para la posición de central llegó Gnagnon. Luego, el pasado año volvería a ser vinculado ante la evidente falta de un central. Aunque no pasó de ahí. Lopetegui solucionó el problema retrasando a Gudelj.

Todos miran con atención al próximo verano, en el que seguramente el Estrasburgo no podrá retenerlo. Y aunque ya conoce el interés de algún equipo francés de más renombre, el ghanés parece tener claro donde quiere jugar: en Inglaterra. "Hablé mucho de la Premier League con mis compatriotas André Ayew, Jordan Ayew y Thomas Partey -confesó a Sky Sports-. Es un campeonato espectacular que te da la oportunidad de expresarte y suele ser un juego muy abierto. Es uno de los mejores campeonatos del mundo y, obviamente, te dan ganas de probarlo algún día. Los estadios, la intensidad de los partidos, el famoso Boxing Day y luego la pasión de los aficionados en este país. Es, simplemente, genial. Creo que me sentiré muy cómodo allí".

Este año, tanto el central de Montpellier como el Estrasburgo están cuajando una gran temporada, en la que se hayan inmersos en la lucha por entrar en Europa el próximo año. El conjunto del norte de Francia marcha quinto, a sólo dos puntos de los puestos de previa de Champions y a tres del segundo, que ya entra directamente en la Fase de Grupos de la Liga de Campeones. Djiku lo está jugando todo y sólo se ha perdido algunos partidos por sanción y el mes de enero, en el que estuvo con Ghana en la Copa de África. Y el Mundial de Qatar también le espera...