Las ganas del 'Papu' Gómez: "Ya estamos..."

El argentino acelera para llegar a la cita del viernes ante el Granada

Sin tiempo que perder ni para lamentaciones tras la derrota anoche en el Camp Nou la plantilla del Sevilla Fútbol Club ha vuelto esta mañana a trabajar en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios pues será el encargado de abrir la próximo jornada de LaLiga, este mismo viernes, ya Viernes de Dolores, en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Granada.

Mientras que los titulares de anoche han trabajado como suele ser habitual en el gimnasio, los suplentes sí lo han hecho sobre el césped. Junto a ellos no ha estado el Papu Gómez, que sí se ha entrenado sobre la hierba pero lo ha hecho en solitario, aunque eso sí, aumentando la intensidad del trabajo y con balón, superando así una etapa más en su recuperación.

El argentino, que no se descartaba para el partido de anoche, finalmente no viajó a Barcelona para no correr riesgos y llegar en óptimas condiciones al choque de est viernes ante el Granada. Y el 'Papu' Gómez no puede tener más ganas que incluso ha compartido varios vídeos en sus redes sociales donde muestra que ya está preparado para el partido del próximo viernes. Haciendo cambios de ritmo, tocando balón y disparando a puerta con varios mensajes para sus seguidores como un "ya estamos" más que esclarecedor.