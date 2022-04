El Lopetegui más personal, cantante de rancheras, periodista, amante de Sevilla...

El técnico del Sevilla FC desvela en poco más de un minuto algunos de sus 'secretos' más personales

Todos conocemos al Julen Lopetegui entrenador, una persona que vive los partidos con una intensidad increíble, con un carácter ganador que destacan todos sus jugadores y una energía que imprime a todo el grupo. El Sevilla FC lo viene disfrutando desde hace tres temporadas, como antes hicieron el Oporto, la selección española o el Real Madrid, entre otros.



El técnico guipuzcoano no es una persona que acostumbre a dar titulares ni tampoco a crear polémicas, suele ensalzar a los cotnrarios, a los que tiene muy estudiados, y da pocas pistas del trabajo y de cómo llegan los suyos. Eso también se le aplica a su vida privada, de la que no suele hablar. Por eso resulta curioso la entrevista que el programa Jugones de LaSexta le ha realizado, en la que sí habla de ese otro Julen Lopetegui, del que se conoce poco. Y de la que, por ahora, sólo hemos podido conocer un estracto.

??LA PARTE DESCONOCIDA DE LOPETEGUI



En ella, cómo no, destaca el lugar en el que vive desde 2019, una Sevilla de la que se ha enamorado, aunque aún le falten disfrutar algunas de sus tradiciones. "", afirmaba el técnico del Sevilla FC, quien deja claro que lo que más le gusta de esta ciudad es "el carácter de la gente" y que tiene "muy buena comida... y lo dice un vasco", advertía.Por otro lado, describía una fotografía en la que se ve a su padre, José Antonio Lopetegui 'Aguerre II', un conocido levantador de piedras y en la que levanta a sus hermanas pequeñas, con él al lado cuando sólo tenía unos pocos años. "El jefe... "Yo soy el de abajo a su derecha. Son mis hermanas gemelas en los brazos de mi padre. Él sustentaba el peso de mis hermanas y ahora son ellas las que le sustentan con 91 años. Es una persona maravillosa además", se emociona Loeptegui. "Es una foto muy bonita", añade.De él ha aprendido esa garra que muestra cada vez que compite. ". Eso sí lo tenemos de nuestro padre sin ninguna duda", afirmaba.Por otro lado, descubría una facteta que puede sonar rara y es su afición por las rancheras mexicanas. Incluso dicen que las canta muy bien. Él no confirma esto último, pero sí que le encantan. ", no tenga ninguna duda", se ríe.Y, por último, deja claro lo que hubiera intentado ser de no haber alcanzado la elite como futbolista, primero, y como entrenador más tarde. ". Tenía en mi cabeza que así podría ir a ver gratis todos los partidos", desvela. Su pasión por el fútbol le lleva hasta ahí.