Luis Alberto ya tiene precio, él se deja querer... y el Sevilla está al acecho

La Lazio reestructurará su plantilla este verano y cuenta con la salida del gaditano para afrontar los fichajes

"Luis Alberto no acudió a la concentración. A nivel de gestión es un problema de la directiva. A nivel moral, estoy esperando que llegue, que hable conmigo y sus compañeros y nos explique por qué lo ha hecho. Si sus explicaciones nos convencen, el problema moral terminará de forma inmediata. Si no nos convence, deberá pedir perdón a mí y a mis compañeros". Así empezó la temporada para Luis Alberto. El exsevillista no se presentó a la concentración y Mauricio Sarri le echó la cruz. Todo hacía indicar que abandonaría la Lazio este mismo verano, con varios clubes al acecho, pero finalmente encauzaron la situación y firmaron una tregua... al menos por este año. Porque el siguiente apunta otra vez a una salida.

El jugador gaditano, pese a todo, ha sido un habitual para Sarri a lo largo de la temporada. El técnico napolitano sabía el valor que el español tenía dentro de la plantilla y salvo en contados momentos, ha sido titular indiscutible y uno de los que más minutos tiene. En total ya acumula 38 encuentros y 2.618 minutos,unas cifras nada despreciables. Y que se han traducido en cuatro goles y nueve asistencias.

Pero la Lazio está lejos de la Champions -a siete puntos del cuarto, la Juventus-, mantiene provisionalmente la sexta plaza, que podría perder con el Atalanta y la Fiorentina, y su único objetivo para esta campaña pasa por obtener una plaza europea de cara a la siguiente. Un objetivo menor para las expectativas que había.

Además, el próximo año perderá jugadores importantes como Luiz Felipe y sabe que tendrá que vender a alguna de sus piezas para hacerse con algunos de los futbolistas a los que aspira, entre ellos el milanista Romagnoli. Y, a no ser que alguien venga con mucho dinero para llevarse a Milinkovic-Savic, todo hace indicar que Luis Alberto sería la pieza que saldría. Al menos eso aseguraba hoy La Gazzetta dello Sport.

Cuadra todo. Es una de las fichas más altas y Sarri no ha dado en la tecla para sacar el mejor partido del andaluz. El problema es que acaba contrato en 2025 y la Lazio va a pedir una cifra cercana a su valor de mercado para dejarlo salir. Según La Gazzetta, ya le ha puesto precio y oscilaría entre los 30 y los 35 millones de euros.

El Sevilla FC, como siempre, está al acecho. No en vano, su valor es doble al figurar como canterano y poder ser inscrito como tal en Europa, algo que este año ha echado en falta en más de una lista, que no ha podido completar. Pero para poder pujar por él tendría que asegurar primero su plaza en la Champions y, luego, esperar la presión del mediapunta de San José del Valle para que el conjunto romano rebaje sus pretensiones.

"Llevo diciendo mucho tiempo que tengo ganas de volver a vivir en España, tengo muchas ganas de volver, a ver si puede ser prontito porque quiero volver a un equipo en España para estar bien físicamente y disfrutar", decía hace apenas mes y medio.

En este sentido, Luis Alberto ya ha dejado claro en más de una ocasión que quiere jugar en el Sevilla antes de que su nivel decaiga y con 29 años podría ser el momento perfecto para regresar. Los planetas están cada vez más alineados, falta la confirmación.