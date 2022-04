El Sevilla FC, en la competida carrera por la nueva sensación del fútbol argentino

Ha eclipsado, incluso, a su compañero y coetáneo Julián Álvarez, ya del Manchester City, y todos apuestan a que será el próximo en emigrar a Europa

Un año les diferencia. Y poco más, porque su carrera y la de Julián Álvarez han sido parejas desde que ambos descollaron en los escalafones inferiores de River Plate. El delantero, reclutado el pasado mercado invernal por un Manchester City que pagó 17 millones de euros y lo dejó cedido hasta verano en el equipo 'millonario', nació en una pedanía de Córdoba (Calchín), por lo que probó primero en un equipo de su provincia (el CA Atalaya), su única experiencia lejos de la cantera franjirroja. La del protagonista de esta información, natural de la población bonaerense de San Martín, fue en forma de préstamo a Defensa y Justicia en la 20/21, porque siempre ha estado ligado a 'Las Gallinas'. Su salto al primer equipo distó algo más (2019 y 2021), pero el segundo ha eclipsado definitivamente al primero.

Y el Sevilla FC, según el prestigioso diario 'Olé', aparece bien posicionado en la subasta que se ha desatado por este todocampista de 21 años recién cumplidos que se ha hecho dueño y señor de la sala de máquinas del gigante argentino, llamando la atención de media Europa y, por supuesto, del seleccionador absoluto de su país, que ya lo convocó en el parón Fifa de noviembre, aunque no llegó a debutar. Sí tuvo recorrido en la sub 20, pero Scaloni no le quita ojo, siendo muchas las voces que defienden su presencia en la lista del próximo Mundial de Qatar, pese a que cuenta en su parcela con oponentes de lujo como Paredes, Guido Rodríguez, De Paul, Exequiel Palacios, McAllister o Lanzini.

Pero cotiza al alza la figura de Enzo Fernández, más 'box to box' que mediocentro, centelleante sensación del fútbol de la gran nacion suramericana. Aunque el City habría desmentido 'off the record' el seguimiento, Real Madrid, el citado Sevilla, Inter de Milán y algún otro andan tras la pista de un jugador con contrato profesional antes de que cambiara el año y una cláusula de 20 millones de euros que pronto podría volverse irrisoria. Con contrato hasta 2025, River exigirá la máxima cantidad por su canterano, indiscutible a las órdenes de Marcelo Gallardo (tres goles y otras tantas asistencias en 10 partidos oficiales, con 874 minutos en su haber). Además, se trata del segundo 'millonario' que más disparó a puerta en la Copa de la Liga Profesional (tras Julián Álvarez) y el que más pases completó en el torneo (592), una prueba no ya de su pegada, sino de su potencia, su calidad, su capacidad de organización y su facilidad para la resta.