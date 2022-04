Diego Carlos se sincera: cómo vivió su posible marcha al Newcastle, la eliminación del Sevilla en Europa y un futuro como internacional español

El central brasileño afronta con calma, pero también con ambición un final de temporada que, empezando por ganar al Madrid, debe dejarles en Champions

Ha acusado el sobresfuerzo, por aquello de la alta exigencia en tres competiciones y de no haber más que tres centrales natos, por lo que ha sufrido alguna contingencia física a lo largo del presente ejercicio, pero Diego Carlos acaba de regresar de una lesión y se encuentra "muy bien", habida cuenta de que ha "aprovechado también este tiempo fuera para recuperar un poco también la cabeza", confiesa en su entrevista con 'Goal', donde no se apropia de ningún cartel de imprescindible, esgrimiendo que sólo hace su trabajo, "como siempre con el equipo", buscando "los objetivos" y con el deseo de "seguir haciéndolo lo mejor posible".

Está viendo gol con facilidad esta temporada, pero cree que tampoco hay grandes secretos: "Siempre trato de estar bien posicionado. Conozco mucho a los jugadores que van a centrar, sé dónde puede ir la pelota y me pongo en esos sitios". Una humildad que se refleja también en el cariño que recibe de los aficionados: "Yo tengo mucho también por ellos. Noto que me quieren mucho y me siento muy cómodo. Mi familia y yo estamos muy contentos con el cariño que nos transmiten los aficionados del Sevilla, pero no sólo ellos, también con toda la gente que vive en la ciudad". Por eso, volver a sentirse arropados en el Sánchez-Pizjuán le encanta: "Cuando estoy dentro del partido y también fuera. Cuando he estado lesionado, me encontraba con ellos en el parking... y es espectacular".

Quizás por eso tampoco presionó en enero para marcharse al Newcastle, que le daba un pastón por eludir el descenso en la Premier, aunqu el brasileño apunta que vivió esos días sin sobresaltos. "Tenía contrato con el Sevilla, ya había renovado y sigo teniendo un contrato cada vez más largo con el club. Me gusta mucho Sevilla, y Monchi sabe muy bien esto; toda la gente que trabaja en el club sabe el cariño que les tengo. No tengo nada que hablar fuera del Sevilla; sólo puedo agradecerles", sentencia Diego Carlos, que desea pasar página tras el doloroso adiós a Europa del equipo: "Sí, fue una pena, pero pensamos hacia delante. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y buscando nuestros objetivos. Todavía no ha terminado la temporada, y vamos a seguir con lo que tenemos que afrontar".

El zaguero da su sitio a Lopetegui, con el que apenas se cruzó en el Oporto: "Cuando coincidimos allí, yo estaba en el segundo equipo, no en el primero. Hice algún entrenamiento con ellos, pero él tenía su equipo y su trabajo, y yo me fui cedido al Estoril. Después de cuatro años, volvimos a encontrarnos y me puso muy contento, porque ha sido una historia bonita para mí. Trabajo con un entrenador que antes me llamaba solamente para entrenarme. La vida es así. Estoy agradecido por todo lo que me ha enseñado y lo que he aprendido en el día a día en los entrenamientos". Lo siguiente, para seguir creciendo, es vencer al líder este Domingo de Resurrección: "Vivimos el partido como los otros. Queda poquísimo y todos son ahora como una final. Hay que respetar a todos los adversarios, tanto a los equipos grandes como a los pequeños. Tenemos que dar lo mejor y queremos tener resultados bonitos".

Sea como fuere, sabe que se medirá con uno de los delanteros más en forma de LaLiga. "Lo dije desde que llegué aquí. Benzema para mí es un delantero muy completo y se sabe mover bien dentro del área. Tiene sus características y sus habilidades, y nosotros vamos a enfocarnos para hacerlo bien y pararlo. ¿Vinicius? Hay muchos brasileños allí con calidad. Tienen a Casemiro, Militao, Vinicius, Rodrygo, Marcelo... Son futbolistas buenos, y por eso están ahí. Sabemos lo que nos vamos a encontrar y tenemos que competir. Tienen un gran equipo, y no sólo los brasileños son buenos".

Por último, se refirió a los objetivos de la escuadra nervionense y a la posibilidad, ahora que se ha nacionalizado español, de que Luis Enrique le llame para jugar con la 'Roja'. Diego Carlos, listo fuera del campo tanto como demuestra serlo sobre el verde, no quiso meterse en ningún lío, ya que Brasil ha contado con él para algún amistosos y para la selección olímpica: "Estoy tranquilo, esperando todavía los papeles y el pasaporte; cuando los tenga, voy a hablar de este tema". Además, el fornido defensor sevillista entiende que la encomienda debe ser "pelear hasta el final para entrar en Champions", que es donde esperan terminar.