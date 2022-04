Los 'buitres' acosan al Sevilla y Ocampos responde

La eliminación del Sevilla FC en la Europa League, la cercanía de sus perseguidores en la lucha por los puestos de Champions y la necesidad de hacer alguna gran venta para cuadrar el presupuesto de cara a la próxima campaña ha puesto en la órbita de sus mejores jugadores a algunos de esos clubes, poderosos económicamente hablando, que podría intentar sacar tajada de todo ello.

Ya no sólo son Koundé (Chelsea y Manchester United), Diego Carlos (Newcastle), Bono (Barça)... también lo es un Lucas Ocampos al que la prensa inglesa lleva situando en el objetivo del West Ham desde que ambos clubes se enfrentaran en Europa y, en los últimos días, ha añadido al Wolverhampton.

El West Ham ha tanteado en este pasado mercado invernal al colombiano Duvan Zapata (Atalanta) y al ex de la UD Almería Darwin Núñez (Benfica), según señalaba Sky Sports, aunque no fructificó ninguna operación. Y está tratando de incorporar a Jesse Lingard, que acaba contrato con el Manchester United, de cara a la próxima temporada. Pero ni siquiera la llegada del 'Red Devil' cerraría la puerta a Ocampos, ya que busca varios perfiles para el ataque.

Pese a ello, la salida de Lucas Ocampos se antoja muy complicada. Tiene dos años mas de contrato en Nervión, hasta junio de 2024, y una cláusula de rescisión de 70 millones. Y está cerca de cerrar una prolongación de este contrato por un año más y una ampliación de la cláusula hasta los 80 millones. Eso haría inviable cualquier salida salvo que el Sevilla FC no lograra sus objetivos y tuviera que desprenderse de más de un futbolista importante. Y aún así, la Premier no parece el destino que el internacional argentino elegiría.

El propio Lucas Ocampos se ha encargado de dejarlo claro en una entrevista en AS previa al Sevilla FC-Real Madrid de mañana. "Es mejor preguntarle a Monchi por la renovación. Todo el mundo sabe que estoy bien aquí, feliz. Había posibilidades de irnos, pero decidimos quedarnos. Mi familia y yo disfrutamos de estar aquí día a día. Me gusta el sol, me gusta LaLiga...". Más claro, agua.

Ocampos es un futbolista fundamental para Julen Lopetegui, por lo que le aporta sobre el campo y por lo que transmite a los demás. Incluso estando mal o estando tocado le ha dado minutos. Y el argentino también ha ofrecido su mejor rendimiento en Nervión. Tanto Sevilla como él quieren seguir cosechando éxitos de la mano en los próximos años.