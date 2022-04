Las dudas razonables para jugársela ante el Madrid

Julen Lopetegui no desvelará hasta el último momento si cuenta con los dos últimos jugadores recuperados

Julen Lopetegui no es amigo de dar pistas y mucho menos en partidos tan importantes como el de mañana, que se pueden decidir por pequeños detalles. A lo largo de la semana ha ido levantando la moral del sevillismo, ya más animado tras el triunfo in extremis ante el Granada CF, con noticias positivas. Primero, el martes, cuando se daba a concer que Marcos Acuña se unía al grupo tras varias semanas ausente; el miércoles hacía lo propio Thomas Delaney, adelantando en casi dos semanas las mejores previsiones para su recuperación...

Pero a partir de ahí, nada. El Sevilla FC cerró los entrenamientos y no se sabrá hasta mañana, previsiblemente, si estarán o no en la convocatoria. E, incluso, en el caso de que estén, si podrán jugar o no ante el Real Madrid. De hecho, el club creó hasta más incertidumbre porque subió fotos de ambos entrenándose sobre el césped, lo que indicaría que seguían con el grupo.

Ya ocurrió con el Papu Gómez hace una semana. El argentino estuvo a un paso de poder ir al Camp Nou, se entrenó toda la semana siguiente con el Sevilla y, ante el Granada, sólo entró en el tramo final del encuentro. Como él mismo desveló en una entrevista posterior, los médicos le habían dicho que sólo estaba para jugar 20-25 minutos y que no era conveniente forzar.

Y algo similar ocurre ahora con Acuña, que ha recaído en sus lesiones más de una vez, y con un Delaney que tuvo una lesión miofascial en el gemelo-sóleo izquierdo con la que hay que andar con cuidado, ya que es un problema que también se presta a las recaidas.

Pero, como el Papu, ambos son fundamentales para Lopetegui. Delaney como recambio de un Fernando que ya no volverá a jugar y Acuña como arma ofensiva por el costado izquierdo. De ahí la duda de si debe forzarlos mañana. Y esto está abierto al debate. Al menos para unos aficionados que en la #EncuestaHelvetia dudan entre si forzarlos y reservarlos ante el conjunto madridista. Lo que parece claro también es que si uno debe forzar más, ése debería ser Acuña.

Si finalmente cuenta con los dos, Lopetegui podrá hacerlo con la mayor parte del plantel después de muchos meses. De hecho, ya sólo quedarían en la enfermería Fernando y Rekik, que se han despedido de la temporada, y un Suso que sorprendía esta semana al asegurar que espera regresar antes del 20 de mayo.