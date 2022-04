Koundé aún no se lo explica: "Hemos tirado a la basura la primera parte

El francés, pese a considerar que Camavinga debió ver la roja, cree que no justifica tan mala segunda mitad del Sevilla

Koundé no vivió su mejor partido, como el resto de sus compañeros, aunque tampoco tuvo ninguna culpa en la remontada blanca. El central francés fue menos protagonista que en otros encuentros, se fue al ataque en la primera mitad, en la que el Sevilla controló el juego, y se dedicó a achicar espacios en una segunda en la que el Sevilla FC se vio superado.

"Estoy muy dececionado, enfadado, porque no podemos hacer dos mitades tan diferentes, una primera tan buena, con ambición y haciendo daño, y esta segunda donde hemos gastado todo lo bueno que habíamos hecho en la primera. En la primera tuvimos caracter y personalidad con la pelota y en la segunda, los esfuerzos los hemos hecho, pero cuando no logras mantener la pelota y la presión con un equipo como éste... Ante el Madrid no puedes levantar el pie. Duele mucho por la forma que se ha perdido", analizaba el francés, que no quería echar balones fuera y asumía culpas.

"Está clarísimo que es por nuestra falta de carácter. En la práctica, ellos han mejorado en la segunda parte y han jugado con más ambición e intensidad, pero nosotros también hemos bajado. Es difícil de explicar por qué hemos hecho tan buena primera parte y luego nos ha quemado el balón en el pie. Hemos tirado a la basura la primera parte", añadía.

Koundé lamentaba la derrota, sobre todo, por una afición que había apoyado durante los 90 minutos. "Estoy muy orgulloso de nuestra afición, que siempre nos ha apoyado. Y estamos muy decpecionados porque no hemos tenido el mismo nivel que ellos. Queríamos darle una alegría. Habría sido una muy buena noche. Hicimos una buena primera parte, pero hemos fallado claramente. No se puede hacer hacer una segunda parte con tantos errores", aseguraba el central galo, que también veía roja para Camavinga, aunque tenía claro no se podía "enfocar" en el error arbitral con tan mala segunda parte.

Ahora llega un Levante ante el que están obligados a ganar. "El partido es muy importante. Son tres puntos, pero también es importante por la reacción que tenemos que dar tras la derrota. Ésta duele, pero en tres días tenemos otro partido y hay que ir a por ellos. Quedan seis finales para meter al equipo en Champions. Esto convencido de que el equipo se va a levantar. Lo hemos hecho después de derrotas duras y difíciles. Estoy seguro de que vamos a hacer un buen partido en Valencia", concluía.