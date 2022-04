Rakitic clama contra Cuadra Fernández

El internacional croata elogia al Madrid, pero cree que el Sevilla salió perjudicado por el arbitraje

Ni la veteranía de Iván Rakitic fue suficiente para que el Sevilla FC supiera manejar un partido que tuvo en su mano, con el Madrid doblegado, y acabó escapándose incomprensiblemente.

El internacional croata lamentó que el Sevilla hubiera dado la oportunidad a su rival de reaccionar, aunque también lamentó que el árbitro le hubiera permitido acabar la primera parte con diez tras perdonarle claramente la segunda amarilla a Camavinga.

"La roja de Camavinga es clarísima. No se cómo se puede interpretar de otra manera. No lo entiendo, no da ni falta...", aseguraba el capitán sevillista, que no vio voluntariedad en la mano de Diego Carlos y sí una infracción clara en el gol de Vinicius. "Se ve claramente en la imagen, no sé de qué protestan", afirmó.

Aparte de eso, Rakitic reconocía errores propios en la remontada madridista. "Estamos enfadados, tristes, porque hicimos una gran primera parte, pero al Madrid no le puedes dejar ni un centrímetro del campo porque te castiga. Tuvimos el partido bastante bien, donde lo queríamos, con el 2-1 logramos hacer algún buen contratataque, que no pudimos rematar y cuando no rematas y dejas vivio al Madrid...", se lamentaba el croata, que también daba su mérito al rival. "Ellos también dan un paso adelante y nosotros teníamos que rematar el partido. Si no lo haces, ellos en cada ataque tienen mucho peligro. Ellos empiezan a apretar y ya no salimos tan fácil como en la primera mitad. Nos marcan el primer gol con muy pcoo y dejamos de confiar igual, nos metemos atrás y al final pasan cosas. Tal vez se note que muchos no están a cien por cuen y en un partido duro como éste no aguantan hasta el final", significaba.

La primera derrota en casa llega en el peor momento, cuando más están apretando por detrás, algo en lo que coincidía Rakitic. "Nunca es bueno perder ni ahora ni al principio, pero hoy hicimos muchas cosas bien para poder llevarnos el partido. Es una gran pena, sobre todo por nuestra afición. No queremos perder nunca y más con el apoyo que tenemos, que es espectacular. Vamos a seguir trabajando y a darlo todo, el jueves espera el próximo partido, el Levamte, y vamos a tratar de estar lo más arriba posible. Tenemos que levantarnos rápido y ganar la semana que viene", añadía.

Un Levante que llega crecido tras ganar el Granada. "Ahora cada partido y cada eequipo se juega lo suyo. Es para todos una final. Necsitamos los tres puntos e ir a Valencia con una buena mentalidad; ir a por ellos los noventa minutos y traernos los tres puntos", concluía.