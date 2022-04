Monchi: "Debemos ayudar a los árbitros pero hay que darle una vuelta a cuándo aparece el VAR"

El director general deportivo del Sevilla FC apuesta por "tender una mano para mejorar" y respetar "una labor complicada" como la del colectivo arbitral

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director general deportivo del Sevilla Fútbol Club, ha querido zanjar de una vez la polémica arbitral del partido ante el Real Madrid, pasar página y apostar por tender puentes. "Si hay algún director deportivo que haya hecho ruido, a veces exageradamente, he sido yo. En las dos últimas ruedas de prensa del presidente del Sevilla ha sido duro o quisquilloso con el tema arbitral. Si hay que hacer ruido para que te piten bien me voy a San Fernando a vivir... Quiero apostar por tender una mano para mejorar. Es que en todos lados sólo se habla de árbitros. El VAR es una buena herramienta pero hay que marcar las horquillas en la que debe actuar o no. Todos debemos ayudar a un colectivo que hace una labor complicada", ha comentado el gaditano en los micrófonos de Radio Sevilla.

En cuanto al partido ante el conjunto blanco, Monchi ha reconocido que "es muy complicado para el árbitro". "Seguramente si opinara sería subjetivo. Quiero pensar que interpreta otra cosa (en la jugada de Camavinga con Martial), porque me parece un buen árbitro. Con tanta polémica y tantas decisiones polémicas se ha complicado todo mucho, con una herramienta a la que le falta un protocolo más claro. Los profesionales deberíamos dar un pasito al lado, a veces hablamos con el corazón, y los que estamos dentro deberíamos dar un paso al lado y que los comités y los árbitros lo determinen", ha explicado.

Por último, el de San Fernando volvió a hacer hincapié en la mejora de la utilización del VAR, poniendo como ejemplo para ello el penalti señalado al Atlético esta jornada: "Creo que una jugada que se tiene que revisar cinco minutos... eso no es el VAR. Recuerdo en Italia que nos insistían que el VAR estaría para temas claros, no para grises. Es que si no es muy complicado. Hace falta darle una vuelta a cuándo aparece el VAR".