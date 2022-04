Monchi, el fiel escudero de Lopetegui: "Autocrítica en el Sevilla hay cada minuto"

"Ojalá todas las crisis del Sevilla sean estar terceros en la jornada 32", ha recordado el director deportivo

Además de hablar sobre la polémica que ha levantado el arbitraje del Sevilla FC-Real Madrid y todas las reacciones que ha traído, Monchi también ha querido dejar claro que más allá de la derrota ante el líder de LaLiga, hay que ser realista con la temporada realizada por el equipo de Julen Lopetegui. "El sevillismo quiere resultados, las explicaciones sin resultados no sirven para nada. Ojalá todas las crisis del Sevilla sean estar terceros en la jornada 32. El Sevilla es el club del mundo que tiene más ambición y claro que nos equivocamos, pero no puedo ir publicándolo", ha admitido en los micrófonos de Radio Sevilla.

También reconoció el gaditano que el club hay mucho autocrítica, pero que se hace de puertas hacia dentro. "Donde hay que hacer autocrítica es en mi despacho, con mi grupo. No puedo salir públicamente a decir que tal o cual es culpable. ¿Pensáis que no se hace autocrítica en un club como el Sevilla? Si hay un club en el mundo que haya hecho autocrítica y sea ambicioso, ese es el Sevilla. Yo me podía estar paseando por la playa si fuera por lo logrado, pero no. Autocrítica en el Sevilla hay cada minuto, sabemos la exigencia que hay en el club. La autocrítica te permite reconocer errores y creo que la equivocación te enseña", ha explicado.

De paso, Monchi aprovechó para defender a su entrenador, Julen Lopetegui, de aquellos que siempre lo señalan en las derrotas e incluso en los empates: "Respeto todas las opiniones, pero si tuviera que decidir en función de lo que se siente en la calle Lopetegui no estaría aquí y no hubiéramos ganado una Europa League y dos clasificaciones de Champions. El director deportivo tiene que asumir la responsabilidad y defender a los míos, sobre todo en los que creo. Yo también siento que la gente duda, es normal, este club está tanto en el éxito que cuando no se cumplen las expectativas que genera hay críticas".

"No creo que haya variado el discurso de Julen, tanto interna como externamente. Analizar solo los últimos partidos no creo que sea justo. En 32 partidos tenemos 60 puntos, es una realidad. El equipo ha bajado en la segunda vuelta y curiosamente ha coincidido con las lesiones de muchos jugadores. No quiero que suene a excusa, pero son datos", ha recordado.