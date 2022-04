Bono: "En ningún momento hubo dificultad para renovar"

El portero del Sevilla FC repasa su trayectoria en el club, habla del presente y mira con ambición al futuro

Tras anunciarse oficialmente la ampliación de su contrato con el Sevilla Fútbol Club hasta el 30 de junio de 2025, Yassine Bono ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club nervionense donde ha dejado sus impresiones tras saber que estará, al menos, hasta los 34 años en Nervión. "Estoy muy contento de poder seguir aquí, de seguir creciendo como portero, persona, jugador dentro del grupo y con el club, que sabemos que es muy ambicioso. En ningún momento hubo dificultad para renovar. Estábamos jugando cosas importantes y estábamos focalizados en ello, pero nada más. Desde mi parte y desde el club nada fue complicado. Me siento muy feliz aquí y es un club ambicioso con ganas de seguir creciendo y de seguir logrando cosas importantes a las ya conseguidas. Eso te estimula y te hace sentir vivo", ha asegurado el marroquí, que ha respondido a otras cuestiones.

El mejor momento de su carrera: "El Sevilla te hace entender que es un club de rendimiento. No solo pasa por ser buen jugador, sino por rendir bien. Cuando entiendes eso te obligas a sacar tu mejor versión. A mí el Sevilla me permite seguir mejorando y me exige. Eso es importante para mí. Hay un ambiente muy familiar sin perder lo profesional, la exigencia de los retos de los grandes clubes. Hay un equilibrio que es importante que el jugador lo sienta y la ciudad y su gente son maravillosas".

La lucha por la Champions y por el Zamora: "Llegamos al último tramo de forma muy importante y el equipo está preparado. Le gusta afrontar situaciones difíciles y a la vez bonitas. Iremos compitiendo partido a partido para mejorar lo que se hizo en temporadas anteriores. No suelo llevar la cuenta de mis goles encajados, sinceramente. Intento disfrutar en cada momento que estoy en el campo y no pienso en otra cosa. Me ilusiona ser el menos goleado, claro, y quiero ir a por ese objetivo, pero realmente no me obsesiona. Pienso en cada disfrutar en cada entrenamiento y en cada partido".

Sus comienzos en el Sevilla FC: "Me ilusionaba y necesitaba llegar a un lugar ambicioso, exigente y bonito como el Sevilla. Al principio cuesta, no es fácil, pero es algo que desde el principio que supe que podía venir aquí me estimuló mucho y me generó una energía escondida que aquí podía nacer. El otro día en el homenaje de Unzué vi que ponían el número de partidos de varios porteros grandes que pasaron por aquí y la verdad que te hace ilusión aparecer ahí, que pase el tiempo y que digan que Bono estuvo aquí mucho tiempo. Los mejores jugadores son los que están preparados y trabajan cada día para responder a las necesidades del club antes que las propias suyas".

Su relación con Dmitrovic: "Marko y yo tenemos muy buena relación. No solo para que el equipo lo vea, sino también en el fondo. Somos porteros a la altura de este Sevilla. Cuando tienes nivel para defender tu estatus no hace falta ser de una forma u otra, sino que confías en lo que tienes y trabajas. Por eso tenemos una muy buena relación. Solo puedo decir cosas buenas de él. Siempre me ayuda, me apoya y eso no es algo fácil porque es un portero muy bueno a la altura de este Sevilla".

Su mejor momento con la camiseta del Sevilla: "Me quedo con un montón de momentos buenos. Sin duda la Europa League que ganamos, pero también otros buenos y malos que me sirvieron para seguir superándome. Soñar es gratis. Hay que perseguir los sueños y no cuesta nada soñar y esperar que haya momentos tan bonitos como aquel de Colonia. Seguiremos trabajando de la misma forma esperando que lleguen".