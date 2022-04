Las críticas por el juego, la plaga de lesiones, ni los arbitrajes... Nada impide que el Sevilla de Lopetegui saque pecho

Con 63 puntos y seis más el 'goal-average' de colchón con la zona Champions, el equipo nervionense ha conseguido hacer historia y tiene a su alcance pulverizar su techo en LaLiga



El Sevilla FC dio un paso gigantesco en la tarde del pasado jueves con su victoria ante el Levante UD, en un partido muy parecido al del pasado domingo contra el Real Madrid. Con gran dosis de polémica, con dos penaltis muy discutidos por los nervionenses, y una calamitosa bajada de prestaciones en la segunda mitad volvió a hacer temer por una nueva remontada en contra. Sin embargo, los de Lopetegui acabaron con una negativa dinámica de nueve partidos seguidos sin ganar a domicilio, aprovecharon los pinchazos de Atlético de Madrid, Real Betis y Real Sociedad, para asentarse en el podio de LaLiga y encarrilar el que sería el primer ciclo de su historia con tres temporadas consecutivas en la Champions League.

La temporada 2021/2022 en el Sevilla FC no es que dé para un libro, es que facilita material para escribir una decalogía, como admitía Julen Lopetegui en la rueda de prensa previa a la sufrida victoria en el Ciutat de Valencia. Una larga lista de arbitrajes perjudiciales, agravados por la filtración de los audios entre Luis Rubiales y Gerard Piqué que explican por qué a la RFEF no le interesa que los nervionenses acaben en segunda posición; una larguísima plaga de lesiones y contratiempos por los que han pasado todos los futbolistas de la plantilla y un juego que se ha ido empobreciendo a medida que avanzaba el curso, con todos esos atenuantes pero no exento de la crítica que merecen las dolorosas y tempraneras eliminaciones en la Fase de Grupos de la Champions y en octavos de final de la Copa del Rey y la Europa League.

No obstante, a falta de sólo 15 puntos por disputarse, el Sevilla FC tiene un colchón de seis puntos más el 'goal-average' sobre el quinto, el Real Betis. A pesar de todo lo que ha sucedido este año, Lopetegui aún tiene a su alcance la mejor puntuación de la historia de la entidad de Eduardo Dato; un récord, que precisamente, ostenta el propio entrenador vasco con los 77 puntos de la pasada 2020/2021. A día de hoy tiene 63 y, si logra acabar LaLiga con un cinco de cinco, alcanzará la espectacular cifra de 78 unidades, a pesar de todos los puntos que se han ido por el sumidero en este irregular 2021; especialmente fuera de casa, donde el jueves rompió una racha de casi cuatro meses sin vencer.

Es más, con independencia de si hay nuevo récord histórico o no antes de que a finales de mayo concluya la actual campaña, Julen Lopetegui tiene sobrados motivos para sacar pecho. Ni las contratiempos, ni la plaga de lesiones, ni las críticas por el juego... nada impedirá ya al de Asteasu presumir de su impecable gestión al frente del Sevilla FC. Con estos 63 puntos, la plantilla de esta 21/22 ya ha entrado en el 'Top 10' de las mejores temporadas ligueras de la historia del club, como la 20/21 y la 19/20. Las tres temporadas que el exseleccionador lleva sentado en el banquillo de Nervión están en el listado de las mejores plantillas de la historia. Se dice pronto.

