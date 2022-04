Sesión bajo la lluvia y dos días de descanso para la plantilla del Sevilla.

Tras el triunfo de ayer ante el Levante, los nervionenses se han entrenado hoy y ya volverán a hacerlo el próximo lunes

Aunque el Sevilla Fútbol Club no volverá a competir hasta dentro de siete días, cuando reciba al Cádiz en el Ramón Sánchez-Pizjuán el viernes 29 de abril a partir de las 21:00 horas, la plantilla dirigida por Julen Lopetegui se ha ejercitado esta mañana en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios tras vencer en la tarde de ayer al Levante en el Ciutat de Valencia.



Bajo una intensa lluvia, los futbolistas suplentes y que no jugaron ante el Levante han trabajado sobre el césped del estadio Jesús Navas mientras que los titulares lo han hecho en el gimnasio con trabajo de recuperación. En la misma sesión no han estado los lesionados Fernando, Rekik y Martial.



Tras la sesión de hoy, Lopetegui ha dado el fin de semana de descanso a sus jugadores, por lo que ya volverán a entrenarse el próximo lunes para preparar de lleno la cita ante el Cádiz del próximo viernes.