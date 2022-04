Bono: "Hay que ir a por la cinco finales y pelear la segunda plaza".

El cancerbero del Sevilla FC habló sobre su pugna por el Trofeo Zamora, su relación con Juan Carlos Unzué y su reciente renovación

Yassine Bono, guardameta del Sevilla Fútbol Club, pasó anoche por la televisión oficial del club para hablar sobre su gran temporada en la portería nervionense y sobre cómo llega el equipo a los cinco últimos partidos de LaLiga. De hecho, el marroquí deja a un lado el hecho de estar luchando por el Trofeo Zamora, aunque es algo que le gustaría lograr. "Es algo muy bonito, pero cuando el reto del equipo es tan importante, te olvidas un poquito. Está claro que logrando eso ayudas también porque encajas menos goles, pero sinceramente, desde principio de temporada, no es algo en lo que pensaba. Ahora seguiré de la misma forma", ha reconocido.

El cancerbero también habló de la reciente renovación que ha firmado con el Sevilla FC. "Lo estoy disfrutando y ya tendremos tiempo de celebrarlo. Yo disfruto del presente y sé que el futuro no me pertenece. Estoy en un lugar que me permitió tener un nombre importante a nivel europeo y es el mejor lugar para seguir fortaleciendo eso y seguir creciendo. En el fútbol y en la vida siempre te puede pasar algo que te obliga a reaccionar. La mente necesita tener problemas a superarlos", ha explicado.

También tuvo tiempo Bono de recordar la figura de Juan Carlos Unzué, al que hace unas semanas le entregaron el Dorsal del Leyenda del club nervionense y que fue entrenador de Bono en el Girona: "Pasamos pocos momentos, fueron dos meses, pero me transmitió mucho porque tiene un nombre como jugador y entrenador y con lo poco que me decía, ya era mucho. Me hizo creer y confiar en la salida del balón, porque viniendo del Barcelona, que siempre jugó a eso, te da seguridad".

Por último, Bono habló del objetivo en LaLiga a falta de cinco partidos para el final: "Hay que ir a por todos los partidos y pelear la segunda plaza. Para mí sería un año muy bueno porque mejoraríamos lo que se ha hecho anteriormente. Si quedas segundo, para el futuro ves más cerca pelear el título. Hay que ir a por las cinco finales".