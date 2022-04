El Papu más sevillano: su sincera opinión sobre la Copa del Betis, la amenaza de 'sorpasso' y su modo de entender la rivalidad

El internacional argentino demuestra en redes sociales su plena identificación con la capital hispalense, habla de su presente y futuro en Nervión y analiza sin paños calientes la rivalidad entre los dos equipos de la ciudad

El Papu Gómez no se corta en el campo y tampoco fuera de él. Es un tipo que derrocha personalidad, que siempre dice lo que piensa, sin paños calientes pero con educación, y que no tiene nada que esconder. Eso se nota en su manera de vivir el fútbol, se ve en su hiperactividad en las redes sociales y se palpa a través de su activa vida social. Ya decían en Bérgamo que al argentino le gusta hacerse ver por las calles más populosas, involucrarse en el día a día de la ciudad, conocer la historia y las peculiaridades del lugar y, en definitiva, reunir todos los requisitos necesarios para convertirse en un vecino más. Y en Sevilla la adaptación ha sido incluso más rápida.

Y eso que adaptarse a vivir en Sevilla tiene sus particularidades, pues es una ciudad dual que aglutina diferentes sentimientos y que obliga a posicionarse. El mediapunta del Sevilla FC no teme definirse, tiene más tablas que el Real de la Feria a estas alturas de semana y lo ha demostrado en una entrevista en Canal Sur Radio en la que ha hablado de su día a día en la capital andaluza, de su presente y futuro en Nervión, de cómo vive la máxima rivalidad con el Betis y, sobre todo, de la reciente conquista de la Copa del Rey por parte del equipo verdiblanco, que además eliminó a los de Julen Lopetegui en octavos de final.

Para empezar, explicó que ha felicitado a Guido Rodríguez y Germán Pezzella, sus compatriotas y compañeros de selección: "Sí, sí, claro que he tenido tiempo de darle la enhorabuena. Cada uno lo hace a su manera, hablé con Guido y Germán para felicitarles, jugaron un gran partido y no hay más. Quiero felicitar también al Betis, por el campeonato de la Copa del Rey. Hicieron una gran Copa, jugaron muy bien y es más que merecida".

"Hay que sacarse el hincha pasional que llevamos dentro y estar orgulloso de lo que ha hecho un equipo andaluz. Todo el mundo andaluz debe estar orgulloso de que el Sevilla FC aspire a ser segundo y a estar de vuelta en la Champions otra temporada más y también de que el Betis haya sido campeón de la Copa del Rey. En LaLiga hay equipos competitivos como el Granada, el Cádiz... Andalucía puede sentirse bien orgullosa de sus equipos", remarcó, antes de descartar presión o extra de motivación en el hecho de que los de Manuel Pellegrini afronten este final de Liga con el reto de meterse entre los cuatro primeros e incluso dar el 'sorpasso' y adelantar a los nervionenses.

"A nosotros nos motiva cada partido, nos motiva poder quedar segundos, nos motiva poder jugar la Champions por tercera temporada seguida que es algo que el Sevilla FC no consiguió nunca, nos motiva un subcampeonato que no se logra desde finales de los 50 o principios de los 60, si no estoy equivocado... Son muchas las cosas que nos motivan. Más allá de lo que haga el Betis, a nosotros nos motiva hacer feliz a nuestra gente. Si no se pueden ganar títulos este año, pues hay otros objetivos que también son muy importantes para hacer crecer al club y eso hay que tenerlo muy presente", manifestó el Papu, un sevillano más.



"Parece que hace muchos años que llegué al club y apenas llevo año y medio. Es porque la gente del club, de la ciudad... todo el mundo de hace sentir parte y te envuelve en lo cotidiano. Eso me hace sentir muy a gusto. Me siento como en casa, me voy empapando de la historia, de la cultura y ojalá me pueda quedar muchos años", agregó el argentino, quien está feliz por el rol que tiene en el Sevilla FC de Lopetegui.

"Estoy muy contento de haber vuelto de la lesión, ya se me estaba haciendo muy largo no poder estar con los compañeros y perderme partidos importantes. Por suerte, ya voy teniendo minutos poco a poco y me vengo sintiendo bien. A terminar bien la temporada, con el objetivo de entrar en Champions. Yo me siento muy importante en el equipo y me agarro toda la responsabilidad cuando el equipo juega mal. Si el Sevilla FC juega mal y yo estoy en la cancha, me voy a mi casa muy enojado y al revés cuando ganamos. Soy el primero que sé cuando he jugado bien y cuando no. Sé que, si estoy en mi mejor versión, el Sevilla FC puede jugar mejor", señaló.

El Papu pudo vivir lay ahora está deseando conocer otra experiencia que tiene pendiente como es laEspero poder vivirla después de una victoria el viernes. Ojalá podamos brindar una victoria a la afición (contra el Cádiz CF) y luego".

El Sevilla-Cádiz del próximo viernes enfrenta a dos equipos necesitados de puntos, por diversos motivos: "Será un partido súper importante, jugamos en casa, sabemos que en casa damos un plus acompañados de nuestra afición, de nuestra gente. Son tres puntos fundamentales para seguir ahí arriba en la clasificación, luchando por la Champions. Es un partido lindo. Ya todo lo que queda son finales. Son cinco finales y hay que sumar todos los puntos posibles".