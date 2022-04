Lopetegui da la razón a los críticos, aunque aclara que "el Sevilla FC no se echó atrás"

"La gente es soberana y cuando pita es porque tiene razón, y la tiene porque tenemos que mejorar muchas cosas", declaró el entrenador nervionense tras el empate ante el Cádiz CF

El pasado miércoles el Papu Gómez plasmaba con palabras el sentir de un importante sector de la afición del Sevilla FC. El argentino fue capaz de poner el valor el esfuerzo, el trabajo y la valía de esta plantilla y, al mismo tiempo, rechazar todo lo que sonase a excusa: ni lesiones, ni covid ni arbitrajes perjudiciales que han costado unos puntos que ahora, visto lo visto, vendrían muy bien para cerrar el billete de Champions. Para que quedase más claro, el Papu ponía un ejemplo muy gráfico: "Prefiero pensar en qué hicimos mal con 2-0 y una primera parte buenísima a pensar en por qué no expulsó a Camavinga". Decía lo que muchos exclaman desde hace tiempo. Y esos muchos han explotado este viernes, con el empate en casa ante el Cádiz CF.

Es más, los pitos comenzaron al descanso, aún con un marcador de 1-0 gracias al gol de En-Nesyri en el minuto 6'. A partir de ahí, el Sevilla FC retrocedió, perdió el control, comenzó a sufrir, a pasar nervios, a acumular pérdidas tontas y a cometer errores absurdos. Como Jordán en la acción que origina el golazo de falta con el que Lucas Pérez hizo volver a sonar pitos en Nervión, donde llevaban rato viendo venir el empate. Preguntado por ello, Julen Lopetegui da la razón a los críticos.

"La gente es soberana y cuando pita es porque tiene razón, y la tiene porque tenemos que mejorar muchas cosas. Tenemos que mejorar muchas cosas: ser capaces de jugar mejor y más tranquilos con la pelota, tener menos pérdidas, manejar mejor los partidos o defender mejor, eso sobre todo... Muchas cosas, pero en este tramo final todo se aprieta y se complica. Nos pasa a nosotros, pero les pasa también a todos los equipos", manifestó sobre la airada reacción del Sánchez-Pizjuán al mal partido del Sevilla FC pese a empezar con ganas e ir desde el 6' con el viento a favor.

"No hemos estado al nivel que teníamos que estar y el Cádiz nos ha superado en todo, sobre todo en la primera parte. Nos ha superado en ritmo, en intensidad, en situaciones de gol... Luego, en la segunda no han tenido esas opciones, pero nosotros tampoco hemos llegado y nos han marcado un golazo de falta", analizó Lopetegui en Movistar+, donde tiró de autocrítica.

"Desde luego no estoy nada satisfecho con el partido que hemos hecho. Creo que podemos y debemos hacer más, hoy hemos perdido dos puntos, pero esto sigue y quedan cuatro finales más. Hay que prepararse para lo que viene", añadió antes de rechazar, eso sí, que no se han echado atrás.

"No, no, el Sevilla FC no se ha echado atrás, el Cádiz nos ha echado atrás. No hemos presionado bien, nos ha faltado decisión para irnos arriba, nos ha costado tener la pelota y dar continuidad en el juego. A partir de ahí, hemos tenido muchas pérdidas y el rival se ha ido viniendo arriba. Tenemos que mejorar esas cosas, porque no hemos hecho un buen partido", argumentó Lopetegui.