Todas las miradas se dirigen al banquillo del Sevilla en el tramo final de LaLiga.

Tras el empate ante el Cádiz, la figura de Julen Lopetegui está más cuestionada que nunca entre la afición, y al que señalan como el máximo responsable del bajo rendimiento ofrecido el pasado viernes

El empate cosechado ante el Cádiz CF el pasado viernes ha avivado más que nunca el debate sobre la continuidad de Julen Lopetegui en el banquillo del Sevilla Fútbol Club la próxima temporada. La afición nervionense está dividida y es que, pese a ocupar la segunda posición de LaLiga, a expensas de lo que haga el FC Barcelona esta noche, y a falta de saber el resultado del Betis que juega el lunes para conocer con cuántos puntos de colchón sobre el quinto afronta el equipo nervionense la 35ª jornada de Liga en la que se medirá al Villarreal, las sensaciones mostradas por los de Lopetegui arrojan muchas dudas en el tramo final de LaLiga.

Son muchos los detractores del técnico vasco, del que consideran que su ciclo en Nervión después de tres temporadas está finiquitado, otros tantos creen que sólo se trata de un bache y que haciendo algunas retoques, el camino de Lopetegui en el club no está acabado. Y eso reclama también parte de la afición, un 'plan B' en el sistema de juego para partidos como los del Cádiz, donde no funciona su estilo habitual de fútbol. No en vano, así lo han hecho saber hasta un 72% de la afición en nuestra #EncuestaHelvetiaED, que opina que el principal problema del Sevilla FC en esta recta final de la temporada reside en el entrenador, incapaz de aportar soluciones o alternativas desde el banquillo.

Otra parte de la afición ve más problemas en el plano físico del plantel que en el aspecto técnico-táctico. Un 22% cree que las lesiones han afectado, aunque haya muchos recuperados, pero ha hecho que el resto de jugadores sanos acumulen más minutos y lleguen más justos al tramo final de competición donde pesan más las piernas. Un 4% apuesta porque simplemente fue cosa del fútbol, es decir, que el rival también se juega mucho y no siempre se puede ganar, sin buscar culpables en el banquillo en el vestuario. Por último, un 2% cree que el problema también es mental, pues se ha dilapidado una buen renta de puntos con tantos empates.

Sea como fuere, aún le quedan a los sevillistas 12 puntos en juego para intentar alcanzar el objetivo de jugar la Champions el próximo año por tercera temporada consecutiva. Se logre o no, el debate hasta final de temporada está servido, y la figura de Julen Lopetegui y su continuidad, más en el aire que nunca, al menos, entre la afición nervionense.