La cruda realidad obliga a Emery a pensar en el Sevilla y reservar 'pólvora' y físico

El Villarreal pierde de nuevo a Gerard Moreno, que recayó de su lesión, y tiene las serias dudas de Danjuma y Yeremy Pino para el domingo

No pudo ser. El Villarreal acarició la gesta ante el Liverpool, igualando al descanso el 2-0 de la ida, pero claudicó en la reanudación, en parte por los errores de su portero Rulli, permitiendo que los 'reds' remontaran y se aseguraran tanto la eliminatoria como la clasificación para la final de la Champions League. Un sobresfuerzo necesario en los amarillos que, con todo, puede pasarles factura en las cuatro jornadas de LaLiga que restan para el final. Como ya se pudo comprobar en Vitoria, donde un Alavés con el agua al cuello se impuso por 2-1 a la segunda unidad castellonense. Ahora, sin más objetivos en juego, toca asegurar la presencia en Europa de nuevo.

Actualmente, los de Unai Emery son séptimos, una plaza sin premio continental hasta que el Real Betis ganó la Copa del Rey. De haber sido el Valencia el agraciado, habría sido para los blanquinegros el pase a la Europa League, por lo que seguiría cortándose la nómina española en la sexta plaza. En cambio, al mantenerse los de Manuel Pellegrini en ese sexteto cabecero, a la Conference League iría ahora mismo el Villarreal, que no podrá cambiarla, como el curso pasado, por una recompensa mayor a no ser que escale puestos en la tabla. La UEL la tiene a cuatro puntos, al tiempo que la UCL queda ya a nueve, a falta de sólo 12, por lo que será prácticamente imposible.

Sea como fuere, los amarillos deberán recuperar fuerzas cuanto antes y, en pos de un pleno que les haga conferir esperanzas de ascender peldaños, todo empieza por la cita del próximo domingo (16:15 horas), de nuevo en el Estadio de La Cerámica, ante el Sevilla FC, que rompió en el vecino Ciudad de Valencia su gafe a domicilio, pero que no anda fino. A día de hoy, hasta que haya un recuento de efectivos más concreto, los problemas para Emery parecen acumularse arriba, donde Gerard Moreno se resintió ante el Liverpool de su dolencia muscular y tuvo que retirarse, no sin antes forzar un poco más con hielo y un fuerte vendaje. Además, Danjuma no llegó a la cita de este martes y es seria duda para el fin de semana por molestias que comparte con Yeremy Pino, renqueante de una elongación.

El que sí está descartado para el reencuentro con sus ex es Alberto Moreno, que se rompió el cruzado. Al menos, el míster castellonense aprovechó la remontada inglesa para dar algo de descanso a piezas básicas en su esquema como el central Albiol, el lateral zurdo Estupiñán y el punta Boulaye Dia, mientras que poco antes sustituyó al mediocentro e interior Coquelin. Lógicamente, todos no podrán repetir frente al Sevilla, cuando se esperan varias rotaciones, con oportunidades para los Pedraza, Chukwueze, Trigueros, Iborra, Aurier, Alcácer o Moi Gómez.