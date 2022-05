Caparrós: "Ahora se ven camisetas del Betis hasta sacando la basura"

Aunque el ex técnico del Sevilla FC admite que el eterno rival ganó un título "por méritos propios", añade con sorna: "No creía que había tantos béticos en Sevilla"

El seleccionador de Armenia, Joaquín Caparrós, atendía este miércoles a los compañeros de Radio Marca para hablar no sólo de sus andanzas con el combinado caucásico, sino también de otros muchos asuntos de índole nacional, regional y local, empezando por 'su' Sevilla, del que ha sido entrenador en varias etapas, director deportivo y responsable de la captación de talentos, sin olvidar la rivalidad con un Betis que acaba de proclamarse campeón de la Copa del Rey. Igualmente, el utrerano se refirió a otros asuntos de actualidad, como el bajón del Barça de Xavi o la negativa del Atlético de Madrid a hacer un pasillo al Real Madrid en el derbi de este fin semana por el título liguero de los blancos.



¿SE ALEGRA POR EL ÉXITO VERDIBLANCO?

"Una prregunta comprometida... Soy un profesional sevillista atípico. He vivido los derbis siempre como si fuera un aficionado de mi barrio. Hay una parte muy pasional, pero me alegro como ciudad por Sevilla; son beneficios para la ciudad. Hasta ahora no creía que había tantos béticos en Sevilla, te lo digo sinceramente; ahora se ven camisetas del Betis hasta sacando la basura. Llevaban muchos años sin conseguir nada, y ahora lo han hecho por méritos propios".



EL TECHO DEL SEVILLA

"Yo estoy completamente convencido de que lo veré ganar LaLiga y llegar más arriba en la Champions. Se trata de un equipo con mucho corazón y con gran estructuras a todos los niveles. Es un club consolidado en todas las áreas, y eso es una garantía para un futuro prometedor".



CANDIDATO A CAMPEÓN DE LIGA

"Yo lo veía así. El partido contra el Real Madrid desequilibró un poco todo. No vale especular en el mundo del fútbol, pero creo que habría sido un final de Liga distinto. Sin embargo, hay que darle mérito al Madrid; se trata de un equipo que ha ganado el campeonato con 14 jugadores"



LOS PASILLOS

"No hay nada escrito que te diga que lo tienes que hacer, pero hay situaciones donde prima la deportividad y la normalidad. No es ni un minuto. Veo bien que entre los aficionados haya pique, pero los profesionales deben guardar esa normalidad, y creo que debería seguir haciéndose"



EL BARÇA

"Creo que hay que darle margen. Hará una nueva plantilla para el año que viene, pero no estamos viendo el objetivo del Barça ni el que nos comentaba cuando llegó".



ARMENIA

"Es ilusionar a un país que futbolísticamente cada vez quiere tener más altavoz. Cuando subimos de categoría a nivel europeo y en la primera fase de clasificación para el Mundial, vimos cómo el país (anímicamente tocado por el conflicto) se volcó con el fútbol".

"No me lo esperaba. Para mí era el típico país que ves en Eurovisión. Es un país acostumbrado a levantarse cuando se cae. Se trabaja muy bien, somos un grupo de técnicos españoles y tenemos una academia con 10 campos de césped natural y 3 artificial con su residencia...".



JUBILACIÓN

"Yo estoy en contra de esa palabra. Vivo fútbol las 24 horas de varias Ligas europeas. La verdad es que miro el fútbol español y creo que somos una de las referencias por lo que vemos".