Martial sí, pero con matices.

Las opciones de continuar en el Sevilla FC podrían aumentar de llegar a un acuerdo para desvincularse del Manchester United

El Manchester United planea hacer una gran limpia en el vestuario este próximo verano. Con la llegada de Erik Ten Hag al banquillo mancuniano, el técnico holandés quiere empezar su etapa desde cero y la continuidad de muchos futbolistas no ya es que esté en el aire, sino que prácticamente se da por hecho que está lejos de Old Trafford. Uno de esos casos es precisamente el de Anthony Martial. Con un sueldo astronómico, el delantero francés no cuenta para Ten Hag y la dirección deportiva de los 'Red Devil' se está planteando ponerle fin a su contrato.

La realidad es que a Martial le quedarán dos años más de contrato cuando regrese de su cesión en el Sevilla en los que percibiría casi 15 millones de euros por cada temporada. Un dineral que el United no está dispuesto a asumir y por ello está por la labor de negociar con el jugador su rescisión, pagándole tan sólo uno de los dos años que le resta de contrato y a cambio Martial sería libre para firmar por cualquier club.

Ahí ganaría enteros la opción de poder continuar en el Sevilla FC, aunque siendo agente libre, a buen seguro que al galo no le faltarán pretendientes y a Monchi, fuerte competencia. Por ello, en ESTADIO Deportivo preguntamos sobre esta cuestión en nuestra #EncuestaHelvetiaED: ¿Pujarías por Martial si llegara con la carta de libertad?

Y la afición, que esperaba muchísimo más de su rendimiento en Nervión, estaría por la labor de darle una segunda oportunidad, desde la pretemporada, al delantero francés. Así, un 58% de los votantes apostaría por retener al atacante si llegara libre, mientras que un 42% no vería con buenos ojos una segunda etapa de Martial en Nervión, pues pese a llegar libre, tendría un sueldo muy alto para lo que ha demostrado en estos meses en Nervión.

Y es que, durante su cesión en el Sevilla FC, el United está pagando el 60% del sueldo del jugador pero cuando vuelva a Old Trafford los 'Red Devils' volverán a hacerse cargado del 100% de su alto salario de 240.000 libras semanales (casi 300.000 euros). Sea como fuere, la posible continuidad de Martial pasa por este nuevo escenario, en el que el jugador pueda llegar a un acuerdo con el Manchester United y pueda salir libre del club inglés, para así negociar con el Sevilla FC o cualquier otro equipo que muestre interés en sus servicios.