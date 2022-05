Morales, Aguirre y el Sevilla: "Vamos a armar una tangana (...) Esto es una guerra"

El delantero uruguayo recuerda el partido con el que el Sevilla se metió en una elite que nunca más ha abandonado

El Sevilla FC sellaba esta semana su 18ª clasificación continental en 19 temporadas y la décima consecutiva. Un logro al alcance de muy pocos clubes en el Viejo Continente y del que en España sólo pueden presumir Barça y Real Madrid. Por ello, los más jóvenes sólo han conocido a un equipo de Nervión peleando con los poderosos, además de con el Valencia, el Villarreal... pero no hace tanto tiempo que tenía como gran enemigo a Osasuna.

Era a comienzos de este siglo, recién llegados de Segunda división -tras caer por segunda vez en pocos años-, con Joaquín Caparrós como técnico y el mexicano Javier Aguirre -hoy en el Mallorca- dirigiendo al equipo rojillo. Se entabló una rivalidad que convirtió cada duelo en casi una guerra y que sólo decayó a partir de la temporada 06/07 cuando el Sevilla de Juande Ramos se instaló definitivamente en la elite y Osasuna siguió en esa zona media-baja o, incluso, en Segunda división.

Aquellos duelos de los Pablo Alfaro, Javi Navarro y compañía tenían como antagonistas al Webó, a Aloisi, a Pablo García o al Chengue Morales. El delantero uruguayo, que también jugaría en el Málaga CF durante dos años, fue uno de los referentes rojillos entre 2002 y 2005, cuando cerró su etapa osasunista con la final de Copa que perdieron ante el Real Betis.

Morales, precisamente, ha recordado en Cope Navarra uno de aquellos duelos, un partido en el que el Sevilla debía ganar para meterse por primera vez en Europa en una década -fue la primera de estas 18 últimas clasificaciones- y en el que se vio de todo en el campo, algo que sorprendía cuando Osasuna no se jugaba absolutamente nada. "Me acuerdo un partido con el Sevilla. (Aguirre) Nos dijo a todos: 'Esto es una guerra'. El Sevilla tenía a Javi Navarro y al otro peludo que no me acuerdo el nombre (Pablo Alfaro). Pegaban mucho mucho mucho. Nos dijo: 'Este partido no lo podemos perder y vamos a armar una tangana. Hay que sacarlo adelante", asegura Morales, que acabó expulsado ese encuentro, al igual que su compañero Bakayoko y el sevillista Pablo Alfaro por una pelea final que aún se recuerda.

El encuentro lo ganó el Sevilla (1-0) con un gol de Julio Baptista a pase de Dani Alves y acabó con la afición nervionense y el equipo celebrándolo en la Puerta de Jerez. Sería la última vez que los sevillistas celebrarían una clasificación europea.

La rivalidad no quedó ahí. Al 'Vasco' Aguirre lo grabarían después 'cantando' el himno del club hispalense: "Sevilla, Sevilla, Sevilla, que le den por el c... al Sevilla". Y Osasuna aún privaría al Sevilla FC de su primera clasificación para la Champions en 2006. Pero ya a partir de ahí unos mirarían hacia arriba y los otros, a donde casi siempre.