Lopetegui y su continuidad, las bajas para Villarreal y el apoyo de la afición

El técnico nervionense ha descartado a tres hombres que parecían que podrían llegar a tiempo para la cita de La Cerámica y ha vuelto a referirse a su futuro en Nervión

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa a poco más de 48 horas de enfrentarse al Villarreal en un encuentro donde habrá más de mil sevillistas en la gradas del Estadio de La Cerámica. "A la afición siempre le estamos agradecidos por su ánimo, su energía, su disposición y vamos a tratar de darles una alegría, vamos con esa idea, cada partido tiene la importancia que tien y va a ser un gran partido, muy equilibrado, ellos compiten muy bien y tenemos que ser capaces de hacerlo también nosotros", ha comentado el preparador vasco.

Sobre cómo afronta la plantilla el choque, Lopetegui ha explicado: "Llegamos con la ilusión y la responsabiliadd de saber que nos enfrentamos a un semifinalista de la Champions League, que tuvo opciones de ser finalista, que nos va a obligar a hacerlo muy bien para competir, es muuy buen equipo, uno de los que mejor fútbol han hecho en esta Chamipons y también en LaLiga, tenemos que estar preparados y convencidos para hacer un gran partido en todos los aspectos".

Para dicho encuentro aún no estarán Martial, Rekik ni Suso: "No tienen el alta médica ninguno de los jugadores. Han hecho una parte pequeña del entrenamiento pero no van a formar parte de la expedición a Villarreal. Suso tampoco la tiene, estuvo cerca pero tuvo un problemilla y está en la misma dinámica que Anthony y Karim, trabajando una parte con el equipo y a la espera de dar el paso definitivo que esperemos sea cuanto antes".

Cómo espera el partido tras la imagen ante el Cádiz: "Cada partido es diferente, en el anterior no salieron las cosas como queríamos, hay una dificultad máxima en cada partido por los objetivos en juego, cada partido es una final. Ellos van a estar preparados porque han tenido cinco días para recuperar y preparar bien el partido".

Cómo vivió la Feria: "Tuvismo la comida oficial del club, pasamos un buen rato pero la catamos poquito tiempo, los sevillista me pedían que siga haciéndoles soñar con objetivos importantes como la Champions".

La clave para ganar al Villarreal: "No hay una clave, hay que hacer bien las cosas en el campo, competir bien y superar al rival. Hay muchas claves, el Villarreal tiene muchas variantes ofensivas y jugadores de muchísima calidad, con un técnico brillante y nos va a obligar a centrarnos en nosotros, en nuestras capacidades para llegar a Villarreal preparados para hacer un buen partido".

Castro ha dicho que no hay debate sobres su continuidad: "No estoy muy pendiente de todo lo que se pueda decir o no, estamos al final, quedan cuatro partidos, dos semanas de competición y nos centramos en dar lo mejor en estos partidos, no hay otra lectura para mí".

Lopetegui ya dijo que seguiría: "Esa respuesta ya la he dado en varias ruedas de prensa. No ha cambiado nada para mí, los entrenadores siempre estamos expuestos a las críticas, en este caso es algo habitual y forma parte del mundo futbolístico, pero en mi cabeza no ha cambiado nada, sólo estoy centrado en el partido ante el Villarreal".