Lopetegui: "Tuvimos la ocasión más clara del partido"

El técnico del Sevilla FC considera que el Villarreal sólo fue superior en el arranque y saca pecho por la reacción

Ganar o empatar en la última jugada deja una sensación agradable, tal vez por eso el técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, salió contento con el partido realizado por el Sevilla. El técnico nervionense no tenía la visión general de que el Villarreal había estado por encima, valoró que sólo había ocurrido eso en los primeros minutos y se quedó con la actitud de sus jugadores hasta el fnal.

"Cuando consigues un punto en la última jugada te llevas una satisfacción. Cierto que veníamos a por los tres puntos, pero el Villarreal nos ha superado en el inicio de la primera mitad. Luego, equilibramos el partido. En la segunda el encuentro estaba en la misma línea, no recuerdo ocasiones muy claras de ellos y sí la de Rafa Mir con 0-0, la más clara del partido. Pero es lo que tiene el fútbol, que cuando perdonas te castiga. Había que ir con fe a por ese empate y hay que valorar el haberlo conseguido ante una de las mejores plantillas de la categoría. Hay que destacar que equipos tan buenos también estan sufriendo por meterse en Europa, por lo que hay que darle valor a lo que estamos haciendo. Ahora tenemos un punto más, hay que tratar de recuperar y tratar de lograr el objetivo final. El equipo ha tenido esa fe de luchar hasta el final y nos ha dado un empate. Un punto menos para conseguir el objetivo", analizaba un Lopetegui que ratificaba la alegría con la que se marcha.

"Cuando empatas en el descuento tienes buena sensación. Al equipo no se le puede decir que no tiene fe y carácter; ha competicdo en todo momento y ha conseguido un punto que se ha trabajado. En tres días tenemos un partido muy complejo y hay que recuperar bien", añadía.

Una alegría que comparte con los más de mil sevillistas desplazados a Villarreal. "Se les ha oído mucho a los sevillistas, me alegró por el equipo y por ellos. Me alegro por los nuestros, porque pueden volver más contentos. Me hago cargo del esfuerzo que han hecho y que tengan una vuelta más agradable nos pone contentos a todos", indicaba.

Por último, también valoró su cambio de sistema con la entrada de Guldej por Rakitic, cuando jugó con tres centrales, ya que el serbio hizo más la función de defensor que la de 'stopper' en el centro del campo. "Me estaban creando muchos problemas por dentro, por los posicionamientos intermedios. Hemos puesto defensa de tres y hemos ganado en seguridad. Hemos perdido arriba, pero a partir de ahí hemos sufrido poco atrás, salvo en la jugada del gol que llega por banda izquierda", concluía.