Castro zanja el debate de Lopetegui en el Sevilla: "Hay opiniones a favor y en contra, pero nosotros no somos aficionados, somos dirigentes"

Algo molesto, defiende al entrenador de los resucitados rumores en torno a Diego Martínez y recuerda al sector más crítico que, "aunque ahora el equipo no está jugando bien, hace diez jornadas en el Sánchez-Pizjuán se coreó el nombre de Lopetegui"

El presidente del Sevilla FC, José Castro, ha elevado el tono para frenar la corriente crítica que rodea al entrenador, Julen Lopetegui, y a algunos jugadores referenciales de la plantilla nervionense por un tramo final de curso en el que el juego y los resultados están muy lejos de lo que cabe esperar de un plantel tan completo y talentoso, pero tan cansado y mermado por el cúmulo de circunstancias adversas. El utrerano ha realizado una defensa a ultranza de Lopetegui y de la plantilla, con la contundencia que estima necesaria para frenar rumores de una posible destitución del entrenador o contactos entre Monchi y Diego Martínez.

En una entrevista en Radio Marca Sevilla, Castro zanjó el debate aunque admitió que el juego no está siendo el que cabe esperar de una plantilla así. "Estoy absolutamente convencido de que vamos a clasificarnos para la Liga de Campeones y en ganar los tres partidos que quedan. Y por eso mismo, en el Sevilla FC no hay debate con la figura de Julen Lopetegui. Ya lo he dicho, no hay debate. Es nuestro entrenador y tiene dos años más de contrato. No miremos sólo estos últimos partidos en los que no estamos jugando bien, hace sólo diez jornadas la grada estaba coreando el nombre de Lopetegui (en el derbi). Ahora habrá opiniones contrarias o a favor, perfecto, pero nosotros no somos aficionados, somos gestores, dirigentes. Y le digo que a día de hoy no hay debate".

"Hay que respetar a los que critican porque, si lo hacen, es porque no se están haciendo las cosas bien, pero también hay que mirar otras cosas. Respeto a los críticos, pero mi afición es la mejor del mundo. Cómo voy a quitarles la razón si van 1.300 a Villarreal. La afición es enormemente inteligente y critica cuando tiene que criticar, y anima cuando tiene que hacerlo. Estamos hablando de partidos que estamos jugando mal. Es una entidad que ha crecido una enormidad, que ha estado 18 veces en los último tiempos en Europa, tantas cosas que porque juguemos mal unos partidos, porque se haya gestionado mal cualquier situación deportiva, no vamos a rasgarnos las vestiduras", argumentó, al tiempo que recordó que "nadie habrá visto a un solo jugador criticando a su entrenador" para insistir en que el vestuario también está con Lopetegui.

, tener el mejor equipo posible, el mayor número de ingresos posibles y seguir arriba como hemos estado todo el año. No es todo el buen año que queríamos, pero yo estoy muy satisfecho con la temporada", remarcó, al tiempo que insistía en que está. "Sé que sabrán valorar el hecho histórico de estar tres temporadas seguidas en la Champions".



"El fútbol es muy difícil, si fuera fácil lo haría cualquiera. Es para que todos los sevillistas están satisfechos, aunque estén enfadados por el juego. Miremos arriba y echemos el balón al suelo, porque hemos hecho muchas cosas en estos últimos años y no se está valorando. Hay cosas que mejorar, sí, pero hasta ahí. Hasta ahí", reivindicó el máximo dirigente del Sevilla FC, visiblemente molesto por una crítica que considera excesiva.

"No sé si tendremos otra oportunidad como ésta para ganar a Liga, pero sí sé que cada vez estamos más cerca de los grandes y entonces tendremos más oportunidades. No es difícil, es algo redifícil, súper difícil, pero nadie nos va a quitar la ilusión por ganar algo así aunque luchemos contra equipos que cuadriplican nuestro presupuesto. Vamos a seguir soñando, pero trabajando al mismo tiempo", valoró sobre si ve posible convertirse en candidato real a ganar LaLiga. "Estoy enormemente fuerte. Lo único que me importa es mirar arriba y ver al Sevilla ahí", remarcó, sin eludir la autocrítica.

"Nunca voy a estar satisfecho porque todo me parece poco y siempre quiero más y más. De lo mucho que aún podemos hacer en estas tres jornadas, aún querríamos más. Aun así, no podemos olvidar que estar en Champions era el objetivo principal para esta temporada. Vamos a rematarlo y la próxima temporada haremos el mejor equipo posible. Que a nadie le quema la menor duda", anticipó Castro, antes de hablar del próximo mercado de fichajes, con Koundé, En-Nesyri, Diego Carlos o Lucas Ocampos como principales nombres propios.