Sólo datos: ¿Lopetegui, sí o Lopetegui, no? Lince

El técnico nervionense acata la creciente corriente crítica y desde el Sevilla FC remarcan que no hay duda sobre su futuro, pero el debate está en la calle y eso habla más bien que mal del vasco

Julen Lopetegui se encuentra en su momento más bajo de popularidad desde que se hizo cargo del banquillo del Sevilla FC hace tres temporadas. El técnico acepta las críticas y desde dentro del club intentan transmitir que no hay ningún debate y que no tienen sentido alguno las especulaciones sobre una posible marcha a final de temporada con Diego Martínez en una hipotética 'pole position'. Sin embargo, el debate está en la calle y es imparable. Y eso no tiene una connotación negativa para Lopetegui, sino todo lo contrario. Si hay debate es porque hay muchos argumentos para defenderle. Sus números y sus logros son aún más elocuentes que sus puntos en contra: el juego, y la caída total de una plantilla que fracasó en Europa y en la Copa y a la que se le está haciendo eterna LaLiga.

Después de varios días analizando los motivos de los pitos y de los enfados del sevillismo con su entrenador, con sobrados motivos que unánimenente recogen las últimas crónicas de partidos del Sevilla FC de todos los medios del mundo, toca también poner en la balanza los motivos por los que un 53 por ciento de los participantes en la #EncuestaHelvetiaED se muestran a favor de la continuidad de Lopetegui; grupo al que cabe añadir otro 6% que justifica la feroz crítica de los últimos días si esta sirve para provocar una reacción en Lopetegui de cara a cambiar cosas de su metodología en la 22/23. Eso sí, un no menos considerable 41 por ciento cree que el proyecto del exseleccionador en Nervión se ha agotado. El Sánchez-Pizjuán ya le pitó ante el Cádiz CF y este miércoles, contra un necesitado RCD Mallorca, se juega ampliar el porcentaje de críticos.



En España, no hay ningún equipo de Primera, Segunda división o de cualquiera de los dos grupos de Primera RFEF (un total de 80 clubes) que haya perdido menos que el Sevilla FC en lo que va de la presente 2021/2022, sólo cuatro en 35 jornadas. Es más, en las cinco principales ligas de Europa sólo los dos contendientes por la Premier, el Manchester City de Pep Guardiola (3 de 35) y el Liverpool FC de Jürgen Klopp (2 de 35), llevan menos derrotas que el equipo de Lopetegui.

El Sevilla FC está tercero pese a ser el cuarto de España en las clasificaciones nacionales de presupuestos y de gasto en fichas, por detrás de Real Madrid, Barcelona y Atlético; aunque dispone del segundo mayor límite salarial de LaLiga con 200 millones, sólo superado por los merengues (lo cuadriplica, con 739) y por delante de colchoneros (171,6). Los culés aparecen en el séptimo lugar (98 kilos) debido a su conocida crisis económica.

Julen Lopetegui, asimismo, no sólo tiene el récord de la temporada con más puntos de la historia del Sevilla FC en Primera división, los 77 del año pasado, sino que sus tres proyectos están ya entre los seis mejores de la existencia nervionense. Presenta el mejor índice de victorias (60 en 111 partidos) de todos los entrenadores que han pasado por ese banquillo de Nervión, cuenta con el menor porcentaje de derrotas (¡19 en 111!)...

De acabar así, Lopetegui podría presumir de un pleno en Champions. Tres de tres. Tres participaciones seguidas en la máxima competición continental por primera vez en la historia de un club que se ha clasificado para jugar en Europa en 18 de las últimas 19 temporadas, un dato que en todo el continente sólo superan Barça, Madrid y Bayern. Todo eso, junto a unas semifinales de Copa del Rey (20/21) y un título, la UEFA Europa League de 2020, en Colonia (Alemania), justo después de una pandemia y con el mismo cuerpo técnico y los mismos servicios médicos de la actualidad. Y sin plagas, ni problemas, ni acusaciones cruzadas.



Además, la cuenta @DatosSevillista de Fran Maldonado aportaba en los últimos días datos que cuestionan una sensación casi unánime pero totalmente engañosa de que el Sevilla FC de esta temporada 21/22 es el menos ofensivo de los tres proyectos de Lopetegui. Sin embargo, es curioso: lleva 51 goles a favor, exactamente los mismos que tenía en la jornada 35 de la 20/21 y de la 19/20. Además, tiene 29 en contra, los mismos que el curso pasado y cinco menos que hace dos. Números casi idénticos que gustarán más o menos, pero hablan a las claras de una regularidad más que notable.

En favor del vasco hay que decir que está cumpliendo sobradamente los objetivos marcados por una entidad que hace nada le renovó, amplió y mejoró el contrato. Deportivamente hablando, desde el papel del gestor y el dirigente al que aludía Castro, es muy difícil echarle algo en cara a Lopetegui. Otra cosa son las sensaciones que deja el juego del equipo, hasta qué punto se tienen en cuenta los atenuantes de las constantes bajas, si reconsiderará o no esos momentos en los que pudo sentenciar a su rival, se echó atrás y lo acabó pagando o, a nivel de imagen personal, si se puede reconducir esa escasa conexión con la grada o elegir mejor los mensajes -numerosos tópicos y casi robotizados- de esas ruedas de prensa que pueden escribirse antes de que se celebren.