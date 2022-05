Colocan en la órbita del Sevilla FC a un viejo deseo de Monchi

Llamó la atención de media Europa con el Lille y el Arsenal lo convirtió en el fichaje más caro de su historia

No es extraño que el director deportivo del Sevilla Fútbol Club intente el fichaje de algún jugador que años atrás estuvo cerca de cerrar o en los que ya mostró interés. Por ello, no sorprende que el último futbolista vinculado al equipo de Nervión sea precisamente uno de los que ya estuvo en la agenda de Monchi hace al menos cuatro veranos, cuando goleaba en las filas del Lille. Pero finalmente fue el Arsenal, entre los muchos pretendientes que tenía, quién se llevó a Nicolas Pépé.



En el verano de 2019, los 'Gunners' rompieron la banca pagando al conjunto francés 80 millones de euros por el extremo diestro, que también puede jugar como delantero, convirtiéndolo así en el fichaje más caro de la historia del Arsenal. Pero el atacante nacido en Francia e internacional con Costa de Marfil no ha tenido el impacto que esperaba en la Premier League, y aunque ha completado buenas actuaciones, ha tenido más sombras que luces quizás por la presión de su coste, siendo ya un jugador casi residual esta temporada para Mikel Arteta (922 minutos repartidos en 21 encuentros).



El técnico español apenas cuenta con el galo, que tras la renovación del preparador vasco, tiene claro que debe abandonar Londres. También el Arsenal sabe que es momento de venderlo para intentar sacar una buena cifra, pues le restan dos años de contrato, y aunque saben que es imposible recuperar ni la mitad de lo que pagaron en su momento, al menos esperan una cifra que supere al menos los 30 millones de euros o que se acerque a los 40 con pluses.



Y en esta tesitura, son varios los medios que apuntan el posible interés del Sevilla FC en hacerse con Pépé, a través de una cesión con opción de compra. El Sevilla, de momento, tiene bien cubierta la posición del extremo derecho con hombres como Ocampos, Suso y Tecatito Corona. Por lo que no parece probable que vaya a hacer un movimiento de ese calibre para una zona que tiene más que cubierta, a no ser que antes acabara saliendo alguno de ellos, apuntando todas las miradas al argentino, que tiene un buen cartel y ha sido objeto de deseo de la Premier en varias ocasiones.