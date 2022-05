El 'Papu' Gómez avisa: "Al que le queme el balón se queda en casa"

El argentino reconoce que al "equipo se le ve agotado mentalmente y físicamente"

La ansiedad se ha abierto hueco en el vestuario del Sevilla Fútbol Club. Tras dos intentos fallidos por certificar los puestos de Champions League matemáticamente, la ansiedad se ha trasladado a la grada y ya muchos dudan incluso de que el conjunto de Julen Lopetegui sea capaz de sumar un punto de los seis que quedan en juego. Los propios jugadores lo han reconocido, además uno de ellos, se ha mostrado bastante autocrítico.

Se trata del 'Papu' Gómez, que ayer intentó de todas las maneras perforar la poblada defensa bermellona. El argentino pidió la pelota y buscó una y otra vez encontrar algún resquicio sin éxito. Tras el partido, el ex del Atalanta pasó por zona mixta y se mostró muy sincero sobre el estado de ánimo del vestuario y mandó un mensaje claro. "Está claro que en estas situaciones cada vez hay más presión, más ansiedad... El que sienta eso se va a tener que quedar en casa, al que le queme el balón se queda en casa. Acá hay que salir a jugar a ganar, este es un club ambicioso, que pelea cosas importantes, es deportivo ganar. El que sienta eso se queda en casa y el que no a tirar para adelante", dijo para los micrófonos de Canal Sur Radio.

Sobre el mal juego del equipo y la irregularidad mostrada en la segunda parte de la temporada, el 'Papu' volvió a ser franco: "Ya es un poco tarde para analizar este aspecto, se viene dando en toda la segunda vuelta. Nos ha pasado en muchos partidos que no tenemos continuidad, jugamos bien a ratos, un tiempo sí y otro no, y así no llegan los resultados. Hay que hacer una fuerte autocrítica, ahora sacar los puntos necesarios para entrar en Champions y ver cómo seguimos la temporada que viene".

Ahora habrá que buscar ese punto que falta ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano: "Complicado, como todos. Como hoy fue el Mallorca que se está jugando el descenso. Lo mismo pasa con los equipos grandes que se juegan los objetivos grandes de Champions, Europa League, lo que sea... Son partidos durísimos. Al equipo se le ve agotado mentalmente y físicamente, así que a sacar de donde no hay y a tirar para adelante y sacar ese punto para clasificarnos".