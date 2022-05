Koundé, negociación inminente

Será la primera operación que afronten los nuevos dueños del Chelsea

El pasado sábado el Chelsea veía la luz cuando tenía serias dudas sobre su futuro. El club londinense confirmaba con un comunicado que había alcanzado un acuerdo sobre los términos de la compraventa del club al grupo encabezado por el estadounidense Todd Boehly, copropietario del equipo de beisbol Los Angeles Dodgers y accionista de Los Angeles Lakers.

La operación, que está valorada en unos 4.970 millones de euros, tiene lugar después de que el anterior dueño del Chelsea, el ruso Roman Abramovich, pusiese en venta el club justo antes de ser sancionado por sus vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin. Esa cantidad será ingresada en una cuenta británica congelada para ser donada integralmente a causas humanitarias, como anunció Abramovich al informar que se desprendía del club.

Se espera que la operación se complete a finales de mayo, cuando se hayan recibido todas las autorizaciones pertinentes por el Gobierno británico -que debe dar el OK para transferir los fondos a sus destinatarios finales- y la Premier League.

Esa mastodóntica operación, la más importante de una franquicia en la historia del deporte mundial, acababa con una incertidumbre que ya había provocado alguna marcha inesperada, caso de un Rudiger que tenía casi hecha su renovación y acabará jugando en el Real Madrid, y amenazaba con 'boicotear' los fichajes planificados.

Y la prioridad tras la marcha del mencionado Rudiger y de Christensen (Barça), aparte de las dudas que hay con Azpilicueta y Marcos Alonso, está en la defensa. Con un nombre propio: Julen Koundé.

El central sevillista ya fue objetivo el pasado año, en el que el Chelsea empezó a negociar muy tarde y sólo fue capaz de hacer una oferta muy inferior a lo que el Sevilla FC pretendía sacar por su jugador. Y que este verano, a petición de Tuchel, volverá a la carga, ya que es el central prioritario para el extécnico del PSG.

Sin embargo, desde Londres, la prensa británica iba hoy más allá. El Chelsea quiere que Koundé se cierre antes incluso de que se abra el mercado. Y que, a ser posible, sea la primera operación que afronten los nuevos dueños de los 'Blues' una vez se cierren la operación antes de final de mes.

Ya sea porque no quieren entrar en una puja con el Manchester United, quien también se ha mostrado interesado en Koundé, o porque quieren atar la primera petición de su técnico, una vez cerrada la compra, el fichaje de Koundé sería inminente. Para ello esperan que el Sevilla rebaje algo los 80 millones de euros que marca la cláusula. Y aunque al equipo de Nervión también pueda venirle bien una operación tan rápida para cuadrar balances antes del 1 de julio, intentará aprovecharse de las prisas británicas para intentar sacar la mayor cantidad posible. Aunque no ha acabado LaLiga y aún no sé sabe si el Sevilla jugará en Champions el próximo año, el 'caso Koundé' ya empieza a sumar nuevos capítulos.