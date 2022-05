Monchi sondea el fichaje de Palinha

El Sevilla vuelve a la carga por un jugador al que ya tanteó la pasada campaña

Joao Palinha se despedirá hoy, previsiblemente, de todos los aficionados del Sporting de Portugal. Los Leones se enfrentan al Santa Clara en el último encuentro del campeonato portugués, en el que tiene asegurado el subcampeonato y, con ello, su presencia en la Champions league la próxima temporada.

Será un día de despedidas en un año bastante bueno pese a no haber podido defender el título logrado el año anterior. El equipo de Amorim no ha podido defender el título liguero ganado la temporada anterior sí se ha hecho con la Copa de la Liga y con la Supercopa lusa, y ha pasado la fase de grupos de la Champions, un logro para el considerado históricamente como tercer club de Portugal.

Y la que se da por segura es la del centrocampista luso Joao Palinha. El internacional portugués aún tiene cuatro años de contrato con el Sporting, pero lleva tiemp en el punto de mira de clubes de ligas más poderosas y este año ha decidido dar el salto.

Durante todo el año le han llegado cantos de sirena de la Premier League. En especial, de un club como el Wolverhampton que se caracteriza por 'adaptar' a jugadores portugueses al exigente fútbol británico y que controla Mendes. Pero también se ha mostrado interesado un Tottenham que, no obstante, no ha avanzado tanto como los 'Wolves' en su posible fichaje.

A ellos, según asegura hoy el diario A Bola, se ha sumado el Sevilla FC, quien ha vuelto a la carga después de que el pasado verano hiciera un primer intento a comienzos de mercado. El futbolista es muy del gusto de Monchi y veía en el el sustituto perfecto para Fernando, aunque su coste se iba de precio.

En esta ocasión, según este medio luso, Monchi sólo ha sondeado cómo está la situación. La respuesta ha debido ser la misma del año anterior. El Sporting no pide menos de 20 millones de euros por un jugador que está valorado en poco más (26 kilos).

Su nombre no es nuevo en Sevilla, pues el equipo de Nervión lo ha seguido desde muy joven y hay informes de seguimiento desde que en 2016 jugaba cedido en el Belenenses. No obstante no fue hasta la pasada campaña cuando tuvieron los primeros contactos. La relación entre clubes es buena y recientemente negociaron el fichaje de Acuña, que fue beneficioso para ambos.

Según A bola, aparte del Sevilla, su rival de este domingo, el Atlético, también estaría interesado, aunque sería los sevillistas los que llevarían ventaja y se habría mostrado más interesados.

Lo único seguro es que Palinha forzará para salir ya a una Liga superior. A sus 26 años entiende que ha tocado techo en Portugal y, ya sea a la Premier o a LaLiga, buscará un nuevo acomodo. Hace tan sólo dos meses cambió de agente -ahora lo lleva Traquifoot- buscando precisamente este fin.