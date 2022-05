Romagnoli: una opción a coste cero para el Sevilla pero con mucha competencia...

Desde Barcelona sitúan al conjunto nervionense en la pugna por el central del Milan, que saldrá libre al final de la temporada

El Sevilla Fútbol Club volverá a hacer una gran venta el próximo verano después no hacerla el verano. A punto estuvo de protagonizarla Jules Koundé rumbo al Chelsea pero los londinenses no fueron de verdad a por el central francés y en Nervión apostaron por no vender a ninguna de sus figuras si no llagaba una oferta que consideraran fuera de mercado. Tampoco lo hicieron en enero pese al fuerte interés del Newcastle United en el otro central titular de Julen Lopetegui, Diego Carlos.

Pero todo hace indicar que este próximo verano será distinto. Monchi y su dirección deportiva harán cambios en el plantel, y para hacer fichajes importantes es indispensable la salida de algún o algunos hombres que dejen un buen dinero en las arcas del Ramón Sánchez-Pizjuán. Y los candidatos, salvo sorpresa, a dejar una buena millonada están claros: Jules Koundé, Diego Carlos, Lucas Ocampos o Youssef En-Nesyri.

El de San Fernando lo sabe, y por ello anda a la busca y captura de al menos un central, si es que sólo sale uno de los titulares, para que el eje de la zaga no se resienta de cara a la próxima temporada. Y a la espera de que los movimientos se aceleren una vez finalizada la presente campaña, ya hay nombres que suenan con más o menos fuerza pues no han renovado con sus respectivos equipos y serán libres para firmar por cualquier equipo. Uno de ellos será el central argentino Alessio Romagnoli, por el que hay una enorme competencia y en la que han metido también al Sevilla FC.

Equipos de mayor potencial económico y que buscan centrales como el Chelsea, el Bayern de Múnich o el FC Barcelona, pero al que también habría tanteado Monchi según desvela Mundo Deportivo, y que sería el máximo rival en LaLiga de los azulgrana por hacerse con sus servicios. Se trataría de un refuerzo a coste cero y de un defensa de una trayectoria consolidada a sus 27 años. El zaguero de Anzio no renovará con el AC Milan, con el que ha perdido protagonismo en los últimos partidos por eso mismo, y decidirá su futuro en las próximas semanas.