Luis Suárez, leyenda sin placa

Madrid, 15 may (EFE).- No tiene placa en el Paseo de las Leyendas del Wanda Metropolitano, pero no le hace falta. El uruguayo Luis Suárez se despidió este domingo de la que ha sido su afición los dos últimos cursos como un mito del club. Un '9' inolvidable y querido por la hinchada, que ante el Sevilla le rindió el tributo merecido.

"Soy un agradecido a Luis Suárez por la temporada pasada, que fue tremenda, y ésta sigue siendo el goleador de nuestro equipo. Ante el Sevilla va a jugar. Con la gente que se comporta de la manera que él lo hizo, siempre 'chapeau'", dijo Simeone la víspera del partido. Dicho y hecho. Suárez jugó y escuchó el cariño de su gente.

Treinta y cuatro goles en 82 choques, a la espera de su último duelo, antes de poner fin a su aventura de dos años en el equipo rojiblanco, es el legado del uruguayo, que completó una primera temporada pletórica. Sus 21 tantos dieron 35 puntos al Atlético, lo que significa el 40 por ciento de los 86 sumados finalmente para levantar el undécimo título de Liga del club. La Liga de Suárez.

De todos ellos, dos provocaron el éxtasis de la hinchada, todavía fuera de la grada por la pandemia. El 2-1 en el minuto 88 del partido ante el Osasuna en el Wanda y el 1-2 anotado ante el Valladolid a domicilio una semana después. Dos tantos del delantero para la posteridad. Dos explosiones de alegría memorables para los atléticos.

Simeone quiso galardonar al futbolista dándole la titularidad ante el Sevilla y el Wanda lo agradeció. El nueve (35 años) acusa el desgaste físico y en su segundo año perdió la chispa y la velocidad, pero no la jerarquía dentro y fuera del césped, así como la eficacia dentro del área. También en su segundo año es el máximo goleador del equipo.

Suárez no alcanza los cien partidos necesarios para que su placa figure en el Paseo de las Leyendas. Tampoco llegaron a esa cifra jugadores como Leivinha, Baltazar o Falcao, pero los tres son estandartes del club. Lo mismo que el uruguayo. Gracias a él, el Atlético venció la undécima liga.

"Merece un gran lugar en el estadio", dijo el presidente Cerezo antes del partido ante el Sevilla. "Uruguayo, uruguayo", explotó el Wanda cuando fue sustituido por Cunha en el minuto 63 y en el acto de despedida al jugador al final del partido. "Gracias Lucho por hacernos campeones", enseñó la pancarta del Fondo Sur en el segundo tiempo. Luis Suárez es leyenda imborrable del Atlético de Madrid.

Jenaro Lorente