El río de Diego Martínez suena con más fuerza que nunca en el Sevilla para sorpresa de Lopetegui

El RCD Espanyol le ha ofrecido su banquillo, pero el gallego ha pedido tiempo para esperar a ver que deciden en Nervión; el de Vigo siempre ha ambicionado el banquillo del Sánchez-Pizjuán y Monchi ya puso su nombre sobre la mesa hace tres años

No, está claro que no es día de hablar de la próxima temporada o del verano. El Sevilla FC se juega muchísimo este domingo ante el Atlético en el Wanda, donde buscará ese punto que necesita para amarrar la Champions de una vez por todas. No obstante, resulta inevitable abrir los oídos. El mercado estival de fichajes se acerca y, aunque lo mucho que hay en juego en el plano deportivo exija aplazar debates, hay ríos que vienen sonando con tanta fuerza que cuesta ignorar ese ruido. Ya sabe lo que dice el refrán de los ríos que suenan y, en este sentido, cabe reseñar que el de Diego Martínez y el Sevilla FC baja cargadito de agua.

El caudal de Julen Lopetegui ha sido insuficiente en esta temporada 21/22, que venía torcida desde inicios de este año por una inexplicable plaga de bajas que ha generado división y acusaciones cruzadas entre el técnico del Sevilla FC y los servicios médicos del club, además de las tempranas eliminaciones en la Champions (no pasó de la Fase de Grupos), la Europa League (en octavos, contra el West Ham) y la Copa del Rey (también en octavos, a manos del Real Betis).

Fuera de todas las competiciones desde febrero, al menos se esperaba que el Sevilla FC pudiese luchar por la segunda plaza de LaLiga y, como poco, cerrar pronto una clasificación para la Champions, encarriladísima desde hace meses y que se resiste ante el lento caminar de un equipo que sólo suma de uno en uno. Sin embargo, el mal juego del equipo está desesperando a la afición, que ha pitado al banquillo en los dos últimos partidos en casa, demostrando que un considerable sector del Sánchez-Pizjuán ha sentenciado ya a Lopetegui.

El presidente, José Castro, en primer lugar, y el director general deportivo, Monchi, días después, salieron a desmentir la rumorología y se afanaron por hacer creer que en el seno del club no hay ningún debate sobre el futuro del técnico del Sevilla FC. Sin embargo, no paran de trascender noticias sobre supuestas conversaciones entre Diego Martínez y Monchi. Es más, el fuerte interés del RCD Espanyol en el que fuera técnico de Sevilla Atlético o Granada CF, ha dado aún más consistencia a esta posibilidad.

El RCD Espanyol ha decidido prescindir de los servicios de Vicente Moreno y le ha ofrecido el banquillo perico a Diego Martínez, quien según el diario Marca ha pedido tiempo para decidirse, ya que está esperando a ver qué ocurre con el Sevilla FC. Entrenar al cuadro nervionense es la gran aspiración de Diego Martínez, mientras que el gallego es uno de los favoritos de siempre de Monchi, quien ya puso su nombre sobre la mesa del consejo de administración de la entidad hace tres años, cuando finalmente se decantó por un técnico con más experiencia como es Lopetegui, ex de Oporto, Real Madrid y selección española.

Cuatro victorias en toda la segunda vuelta (con diez empates y dos derrotas) tienen la culpa del enorme desgaste de la cuerda que une al Sevilla FC y a Lopetegui quien tampoco alimenta rumorologías pero, siempre según el citado medio madrileño, ha transmitido 'off the record' su sorpresa y decepción al enterarse de que Monchi le está buscando sustituto. Puede que sólo sea un 'por si acaso', pero ya se sabe que cuando el río suena...