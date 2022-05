Lopetegui: "Me siento muy feliz de hacer historia otra vez en el Sevilla"

Madrid, 15 may (EFE).- Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, insistió este domingo, tras la clasificación para la Liga de Campeones con un 1-1 contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, que se siente "muy feliz de hacer historia otra vez" con el conjunto andaluz, remarcó que el pase a la máxima competición europea es "un título" para su equipo y afirmó que no está "pendiente de lo que dicen o no dicen los diarios" sobre su futuro.

"Me siento muy feliz de conseguir hacer historia otra vez en el Sevilla", manifestó el técnico cuando fue preguntado en la rueda de prensa si sentía valorado su trabajo al frente del equipo, al tiempo que recalcó su "felicidad de entrenar" a este conjunto y que recordó que ya ha "contestado muchas veces a la pregunta" sobre su "continuidad" en el club, con el que tiene contrato por dos años más, hasta 2024.

"Los manteos (como hicieron los jugadores con él al final del partido sobre el césped del Wanda Metropolitano) son porque los chicos están muy contentos y para nosotros es un título conseguir la Champions y han tenido ese detalle con el entrenador. Poco más te puedo decir a este respecto. No busques donde no hay", respondió Lopetegui al término del encuentro en el estadio del Atlético de Madrid.

"Son momentos de alegría después de pasar momentos complejos y difíciles. Los jugadores son conscientes de la dificultad y el valor que tiene la clasificación para la Champions, como lo son el resto de equipos que se han clasificado y le dan el valor que tienen. Ese valor es muy importante", abundó.

"Hemos conseguido ya el año pasado hacer historia metiendo al equipo en Champions vía Liga por segundo año seguido, esta es la tercera vez y para mí es la que más valor tiene de todas, por todo lo que este grupo ha sufrido, todo lo que nos ha pasado, haber superado problemas y habernos clasificado para la Champions", expuso.

El último punto lo logró este domingo contra el Atlético (1-1), con un gol de Youseff En Nesyri en el minuto 85. "En el descanso teníamos la sensación de que no merecíamos ir perdiendo, pero el Atleti tiene una calidad extraordinaria en sus futbolistas. En un córner nos han metido el gol. Hemos hablado en el descanso de que teníamos que dar un paso adelante. Era cuestión de tener tranquilidad y acierto, que otras veces nos ha faltado y hoy hemos tenido, afortunadamente", declaró.