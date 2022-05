Monchi anuncia ventas

El director deportivo del Sevilla FC respalda a Lopetegui, en el que sigue confiando

El director deportivo del Sevilla FC, Monchi, estaba muy enfadado al término del duelo jugado en el Wanda con ciertas información relacionadas con el futuro de Lopetegui, aunque aliviado por otros motivos. La clasificación de su equipo para la Champions alivia en parte el problema que se le avecina este verano. Con el club endeudado ya para poder mantener una plantilla de primer nivel y sin conseguir alcanzar los objetivos presupuestarios previstos con la pronta eliminación de Champions y Europa League, no haber entrado en la primera competición continental habría sido un palo enorme para la entidad, que habría tenido que quitarse varias fichas y jugadores importantes.

Por fortuna, el Sevilla FC jugará la próxima Liga de Campeones, se asegura suculentos ingresos y, por su posición en el ranking UEFA -12º ahora mismo- estará en el Bombo 2 de la próxima edición y, posiblemente, vuelva a ser favorito para acceder a octavos de final.

Pero ni eso evitará que este verano tenga que hacer ventas importantes. Los números están en negativo y esta vez tiene que equilibrar. Así lo aseguraba Monchi ante los micrófonos de la cadena Cope, donde sin decir nombres anunciaba ventas importantes para este verano. Tal vez Koundé sea la primera, pero no la única.

"El Sevilla no puede seguir perdiendo dinero. Tiene que tratar de cuadrar un poco los ingresos extraordinarios que no han entrado por la eliminación de la Champions", indicaba el León de San Fernando, que espera generar "plusvalías que no se han hecho años atrás", en referencia a los pocos traspasos que ha acometido el club en los últimos tres años, en los que ha mantenido una plantilla muy cara y potente. Eso, a su vez, le ha servido para clasificarse para la Champions tres años seguidos, algo histórico.

"A día de hoy todavía no nos hemos sentado con Julen y su gente para analizar cómo va ser todo. pero adelanto que va a ser un verano muy estratégico, habrá que tener paciencia porque además, el club no está boyante, no es momento para dispendios, por lo que habrá que planificar bien de donde sacar esos ingresos. (...) La plantilla es muy buena que se ha visto aquejada por lesiones largas. Sí que puede mejorarse, seguro. Además, vuelven jugadores como Rony, Óscar... pero tenemos que tener paciencia y tranquilidad", adelantaba Monchi, quien no quiere hacer vaticinios a corto plazo aunque ya haya dejado caer la 'bomba', esperada por otro lado.

"Hemos hecho más cosas buenas que malas, pero es verdad que nos hemos equivocado. El máximo responsable soy yo porque tengo la total autonomía. Tendré que analizar en qué nos hemos equivocado Aunque quizás sea menos de lo que podemos pensar y más de lo permitido para estar en la élite", advertía.

No hay debate con Lopetegui

Lo que sí ha dejado claro con estas palabras es que, pese a las informaciones aparecidas, Lopetegui sigue siendo su apuesta para el Sevilla del futuro.

"Los proyectos duraderos tienen dientes de sierra, hay que tener la confianza de que ese diente la parte baja sea la menor y la alta, la mayor. Yo confío en eso (...) Lopetegui sabe que tiene contrato en vigor y lo que yo pienso de el. No hay otro camino que seguir con el proyecto de Lopetegui. No hay que reforzar nada. Es un entrenador en el que confiamos. No hay debate hay que sentarse a buscar los puntos par seguir creciendo", afirmaba el director deportivo del Sevilla FC, quien descartaba que hubiera algún debate en el seno de la entidad.

"No hay ningún debate. El debate puede estar en vosotros, que tenéis que hablar todos los días. La afición no tiene que decidir. De cada diez, once me decían que no lo trajera. Ojo cuando decimos la afición me refiero a una parte de la afición. Conozco un montón de gente que son sevillistas igual que otros, que me dicen que ni se me ocurra. ¿Dónde vas a encontrar un entrenador mejor? No hay debate. Hay que sentarnos y buscar los puntos para seguir creciendo", aseguraba, al tiempo que señalaba que el técnico no va a pensar más allá del partido del próximo domingo: "Lopetegui vive mucho en el día a día. Si le hablo de algo que no sea el Athletic, el Barça, el Atlético€ Tenemos un trabajo muy bueno hecho, de la mejor dirección deportiva que hay en España con diferencia. Cuando tengamos que sentarnos seguro que tenemos a donde ir".

"No es la mejor temporada de la historia del Sevilla, pero yo matizaría sobre que el equipo juega mal. Claro que hay un desgaste. Con Monchi y con Pepe Castro. Tengo que tener elementos objetivos para tomar decisiones y el día a día es que Julen está con ganas. Y los resultados acompañan. Hay que mejorar cosas, él también lo pensará, porque es un entrenador muy fiable. No tengo ninguna duda", concluía.