Sara Sálamo muestra su total sintonía con Monchi y su tuit viral se transforma en un debate 'Isco, sí; Isco, no'

La actriz, mujer de Isco Alarcón, se posiciona del lado del director deportivo del Sevilla en su protesta contra noticias falsas y las respuestas que recibe se centran en el futuro de su marido, que queda libre en junio y cuenta con varios pretendientes

"La que has liado, Sara". Este tuit, acompañado de una risa que ayudase a entender que no era una crítica, es una de las respuestas más ilustrativas que ha obtenido el tuit viral que corre como la pólvora por las redes sociales. La autora del mensaje no es otra que la actriz tinerfeña Sara Sálamo, mujer de Isco Alarcón. Ella, a buen seguro, sólo quería darle la razón que a su juicio tenían unas no menos mediáticas palabras de Monchi, pero su 'Time Line' de Twitter acabó convirtiéndose en un foro de debate sobre si su marido tiene sitio en el Sevilla FC o no.

El director deportivo del Sevilla FC tenía guardados varios cartuchos en su escopeta. Ya desde el inicio de su intervención ante los micrófonos de Movistar+, a Monchi se le vio nervioso, encendido, casi hiperventilando y sin poder soltar aún la enorme tensión acumulada en las últimos meses, con críticas al juego del equipo y con acalorados debates sobre el futuro de Julen Lopetegui y una presunta conversación entre el de San Fernando y Diego Martínez por si el de Asteasu decide no continuar en Nervión la próxima campaña.

Monchi cargó con dureza contra el diario Marca por una información que entiende "malintencionada" y "escrita para desestabilizar al Sevilla FC", por lo que pidió "a los medios de la capital" que "dejen tranquilos a los del sur". Evidentemente, opiniones, como colores, hay para todos los gustos, pero el mensaje del isleño gustó al sevillismo, que una vez más se sintió defendido y así lo hizo notar en las redes sociales.

Más sorprendente fue la adhesión al mensaje del dirigente nervionense por parte de Sara Sálamo, quien dio a entender que también tiene cuentas pendientes con la prensa. "Bravo, Monchi. Es agotador la impunidad con la que se escriben artículos y titulares 'fake' cada día€ Lo veo con mi propia familia todas las semanas por el famoso 'clickbait'. Si esto lo hace un periodista hace 20 años, publicar sin contrastar, no volvía a pisar una redacción", espetó la actriz, que además escribía estas contundentes líneas citando un tuit de una cuenta de aficionados del Sevilla FC, quizás sin ser consciente de que la casualidad no pasaría desapercibida. ¡Y vaya si no lo hizo!

Isco acaba contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio y en los últimos meses ha sido relacionado varios equipos italianos, Milan y Fiorentina, principalmente; con el Sevilla FC de Julen Lopetegui, con quien consiguió brillar en la selección española y sólo pudo coincidir fugazmente en el Santiago Bernabéu; y con el Real Betis de Manuel Pellegrini, el hombre que lanzó su carrera en el Málaga CF, tras repescarlo del filial del Valencia, donde estaba olvidado por Unai Emery, entonces técnico che. Su mujer empatiza y demuestra tener sintonía con Monchi... sin que eso signifique nada más.