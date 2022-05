Castro: "Necesitamos que el estadio esté cubierto"

El presidente del Sevilla FC reconoce la necesidad de ampliar el aforo ya sea en el actual estadio o en uno nuevo

José Castro, presidente del Sevilla Fútbol Club, está haciendo de cicerone estos días para la UEFA con motivo de la final de este miércoles de la Europa League que se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un estadio que para acoger dicha final europea ha experimentado una gran remodelación en su interior y que ahora podría ir a más, pues como ya ha reconocido Castro en más de una ocasión, se está estudiando qué hacer con el vetusto recinto sevillista, si reformarlo sobre los cimientos ya creados o si hacer uno nuevo desde cero.

"Hay una empresa que está haciendo un estudio de qué necesitaría el Sevilla FC para los próximos 50 años, más allá de la capacidad o de si necesitamos un estadio nuevo o no. Tenemos un estadio que no está cubierto, que en Sevilla no llueve nunca pero este año ha llovido en siete partidos, algo nunca visto, y necesitamos que el estadio esté cubierto", ha reconocido Castro en SFC TV, donde ha dejado más detalles: "En dos o tres meses tendremos el estudio terminado y afrontaremos la mejor decisión posible. Parte importante del dinero de CVC va destinado a infraestructuras, por lo que se puede destinar a esto".

Entre otras opciones para atraer más ingresos está la del conocido como 'naming rights', que permitiría incluir el nombre de un 'sponsor' en la denominación del Ramón Sánchez-Pizjuán. "Es una de las posibilidades que tenemos, no hay nada en este momento pero puede ser una opción". admitió el utrerano que también confirmó que 'Naga' seguirá siendo el patrocinador de las camisetas del próximo año, "unas camisetas muy bonitas, que van a gustar al sevillismo y de muchísima calidad".

También desveló José Castro en qué repercute para el club que la final de la Europa League se juegue en el Sánchez-Pizjuán: "Al Sevilla económicamente no le perjudica que se juegue aquí, más bien le beneficia algo, pero lo mejor es la repercusión y la categoría de que nuestro estadio sea capaz de albergar un evento así. Y para la ciudad va a ser un gran ingreso ya que vienen muchos alemanes y escoceses tanto con entrada como sin ella".