No sólo el tercer puesto... Todo lo que se juega el Sevilla en la última jornada

No sólo el tercer puesto... Lo que se juega el Sevilla en la última jornada.

El club de Nervión afronta la última jornada de LaLiga con opciones de recuperar la tercera posición

El Sevilla Fútbol Club consiguió el pasado domingo certificar matemáticamente su tercera participación consecutiva en la Champions League vía LaLiga. El cabezazo de En-Nesyri en el minuto 85 en el Wanda Metropolitano supuso una liberación para la plantilla sevillista, que venía intentando cerrar el objetivo de la cuarta plaza desde dos jornadas antes pero los empates frente a Villarreal y Mallorca lo impidieron.

De esta forma, el Sevilla FC estará en el sorteo de la fase de grupos de la próxima edición de la Champions, que se celebrará el próximo 25 de agosto, y donde el club de Nervión volverá a estar en el bombo 2 gracias a su coeficiente UEFA. Pero a falta de un partido para acabar LaLiga, el Sevilla FC todavía tiene mucho en juego.

Asegurada la cuarta plaza, los de Julen Lopetegui todavía tienen opciones de acabar entre los tres primeros del campeonato. Para ello, a los blanquirrojos les basta con sumar un punto más que el Atlético de Madrid, ahora tercero con un punto más que el Sevilla. Los de Simeone visitarán el Reale Arena para enfrentarse a la Real Sociedad mientras que el Sevilla FC recibirá en el Sánchez-Pizjuán al Athletic Club. Cabe recordar que al última vez que el club de Nervión finalizó en tercera posición fue en la temporada 2008/2009 con Manolo Jiménez en el banquillo.

Pero además del mérito deportivo está también el interés económico, y es que la diferencia entre acabar tercero o cuarto no es baladí en dicho aspecto. Así, por ejemplo, la pasada temporada el tercer clasificado percibió 46,9 millones de euros mientras que el cuarto ingresó 39,7 millones de euros.

Y por último, el Trofeo Zamora. A falta de tan sólo una jornada para el final de la 2021/2022 Yassine Bono lidera la clasificación que reconoce al portero menos goleado de la presente temporada, algo que no ha conseguido un portero del Sevilla en Primera división. Tan sólo Thibaut Courtois podría arrebartale el 'Zamora', que tras no jugar los últimos partidos ha reducido mucho las distancias. Si Bono no juega este domingo lo tendría asegurado, pero depende de Lopetegui...