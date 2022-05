El 'truco' de Bono: el primer Trofeo Zamora de la historia del Sevilla está en manos de Lopetegui

Sin jugar, Courtois se ha acercado mucho al liderato de Bono en las últimas semanas y ahora el que fuera su compañero en el Atlético le puede devolver la jugada en la última jornada de LaLiga 21/22

Yassine Bono acaricia un lugar en la historia del Sevilla FC y de LaLiga. A falta de sólo una jornada para el final de la 2021/2022, el portero marroquí lidera la clasificación del Trofeo Zamora de Primera división, aunque los últimos resultados de su equipo habían complicado un poco sus planes de hacerse con el galardón de portero menos goleado de la presente temporada, algo que nunca ha conseguido un cancerbero nervionense en la máxima categoría nacional.

El principal rival de Bono es su antiguo compañero en el Atlético Thibaut Courtois, meta del Real Madrid que ha descansado en dos de las tres últimas jornadas, ya con el título de LaLiga en el bolsillo del equipo de Carlo Ancelotti, quien le dará la titularidad al belga en el cierre liguero contra el Real Betis para que coja sensaciones de cara a la final de la Champions. El portero blanco, sin jugar, ha reducido muchísimo la diferencia con Bono, que ahora podría devolverle el truco... si es que a Lopetegui no le da por ser desconfiado en exceso.

Si Bono no juega el domingo ante el Athletic, gana el Trofeo Zamora. Aunque Courtois deje su portería a cero ante el Betis, ya no podría alcanzarle. Es así de simple. Tan sencillo, que en la #EncuestaHelvetiaED propuesta por este periódico se ha vivido uno de los resultados más aplastantes en mucho tiempo. Un 91 por ciento de los participantes en el sondeo ve evidente que el marroquí no debe jugar ser alineado por Julen Lopetegui en la última jornada de LaLiga 21/22. El Sevilla FC ya tiene asegurada su plaza de Champions y Marko Dmitrovic es un portero de garantías que sólo suma ocho encuentros este curso y merece tener su momento.



Sólo un 9 por ciento de los votantes pondría como titular a Bono para aumentar así las opciones de ganar al Athletic y seguir aspirando a alcanzar la tercera plaza, en la que el Atlético le saca un punto. Hay muchos millones que marcan la diferencia entre acabar tercero o cuarto y anteponen esta opción a la inmejorable oportunidad para sumar el que sería el cuarto trofeo individual de la historia del Sevilla FC, tras el Pichichi del legendario Juan Arza en la 54/55 y los dos galardones al Zarra que conquistó Álvaro Negredo en los cursos 10/11 y 12/13.

Sólo 16 porteros de LaLiga han logrado superar el objetivo mínimo de jugar al menos 60 minutos en 28 jornadas distintas. Consulta, en esta galería elaborada por ESTADIO Deportivo, cómo está la clasificación del Trofeo Zamora en Primera división (goles encajados, partidos jugados y coeficiente) a falta de sólo una jornada para la conclusión del campeonato.