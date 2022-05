'Vía libre' para el Sevilla

El Atlético se 'cae' del mercado: "Los años de los grandes fichajes se han terminado"

"El Atlético de Madrid no estaba acostumbrado a ganar, algo importante se construyó con el ciclo de Simeone. Cuando ganas cosas importantes, al año siguiente siempre pierdes algo, quizás en términos de motivación. No siempre se puede ganar, ahora hay que empezar de nuevo". Así analizaba hoy el director deportivo del Atlético de Madrid, Andrea Berta, la situación de un equipo decepcinado con una temporada en la que partía como vigente campeón de LaLiga y gran candidato a reeditar título tras el fichaje de Griezmann y que, incluso, podría perder la tercera plaza liguera a manos del Sevilla FC si los resultados no le acompañan este domingo, en el que tiene una difícil salida al Reale Arena.

El empate in extremis de En-Nesyri no sólo dio la clasificación para la Champions al equipo de Nervión sino que le permite luchar por esa tercera plaza que sólo ha conseguido en dos ocasiones en los últimos 60 años.

Pero va más allá. El varapalo que ha supuesto para los rojiblancos el presente campeonato, en el que han salvado los muebles de la Champions en el tramo final, hace que vayan a replegar velas y que anuncien un año de 'austeridd', en el que tratarán de conservar una plantilla ya de por sí desorbitada para ese nuevo comienzo del que antes hablaba. "Los años de los grandes fichajes se han terminado. Para nosotros lo importante será seguir con esta plantilla, que tiene valor y con jugadores que tienen un gran futuro", señalaba Berta en la gala de los Premios Maestrelli.

Eso frenaría en teoría algunas de las operaciones a las que ha sido vinculado y en las que el Sevilla FC también anda por medio. Cierto es que, aunque en igualdad de condiciones no pueden competir, pues el presupuesto rojiblanco es muy superior, el equipo nervionense tiene mmás margen salarial, según los datos que LaLiga ofrecía no hace mucho, y cuenta con aligerar su plantilla este verano.

Un caso es el del centrocampista portugués del Sporting Joao Palhinha, al que la prensa lusa situaba de nuevo este verano en el radar de Monchi, pero también a un Atlético que, según Berta, no está por la labor de meterse en una puja que podría llegar a unos 20 kilos. Sí sitúan más cerca del Wanda a otro medicentro que también quiso el Sevilla la pasada temporada, como es el caso de Boubacar Kamara, que acaba contrato con el OM y es una gran opción a coste cero. Aunque por medio hay también clubes ingleses, en especial el Aston Villa, y eso siempre lo sube todo.

El último en vincularse a ambos clubes es una de las jóvenes promesas del fútbol argentino: Carlos Alcaraz. Según reflejaba Marca la pasada semana, Sevilla y Atlético han seguido de cerca a este centrocampista ofensivo de Racing Club de Avellaneda, que con sólo 19 años ya le llaman el 'nuevo Lautaro'.