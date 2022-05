La alegría de Fernando por volver a entrenarse con el grupo tras pasarlo "muy mal" viendo sufrir al Sevilla

El centrocampista brasileño se alegra de haber decidido operarse para eliminar del todo las molestias en el tobillo, después de haber estado gran parte de la temporada jugando con dolor

El Sevilla FC se ha ejercitado en la mañana de este miércoles en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en el que ha sido el primer entrenamiento de la semana después de gozar de dos días de descanso tras el empate en el Wanda Metropolitano el pasado domingo, con un gol de cabeza de Youssef En-Nesyri que sirvió para sellar, de una vez por todas, el pasaporte para la Champions.

El equipo dirigido por Julen Lopetegui ha comenzado hoy a preparar la última jornada de esta accidentada temporada, que le enfrentará al Athletic Club el próximo domingo en el Sánchez-Pizjuán, con los locales aún ambicionando la tercera plaza y los bilbaínos queriendo ganar para agotar sus opciones europeas (pugna con el Villarreal por la plaza de Conference League). Para este encuentro, el técnico nervionense cuenta con las dudas de Anthony Martial, que se cayó por sorpresa de la lista para Madrid, y de Suso Fernández, que ya trabaja con el grupo aunque sin el alta competitiva. Además, son bajas seguras el sancionado Nemanja Gudelj y el lesionado Fernando Reges, una de las sorpresas más llamativas en la sesión a puerta cerrada de este miércoles.

El centrocampista brasileño atendió a los medios del club y reconoció que lo ha pasado mal en estos últimos meses, primero jugando con dolor en el tobillo y luego teniendo que ver sufrir al equipo desde la impotencia de no poder ayudar. "Ya estoy en la fase final de la recuperación. Ya estoy en campo con balón y lo último es ya entrar con el equipo. Las primeras semanas fueron un poco duras con el pie hacia arriba, con las muletas... Yo tenía molestias y jugaba con ellas, pero llegó un momento en el que no podía mover el pie, por un problema en el cartílago que me llevó a la operación", explicó el 'Pulpo', quien hoy se atrevió a realizar algunos ejercicios de manera parcial con sus compañeros.

Fernando explicó que incluso llegó a forzar para estar en Londres, en la vuelta de los octavos de final de la Europa League ante el West Ham, pero su cuerpo gritó basta: "Lo iba a intentar, pero el mismo día del partido veía que no podía. Necesitaba al menos un 80 por ciento de capacidad de movimiento y no lo tenía. Sufrí mucho en el partido, porque cuando estás viendo que el equipo te necesita y que tú no puedes ayudar, es durísimo".

Igual de mal lo ha pasado viendo el lento caminar hacia la Champions, que se ha hecho de rogar con cuatro empates seguidos en LaLiga, 11 en las 17 jornadas de esta segunda vuelta. "Dentro de mí sabía que podíamos conseguir el empate en el Wanda Metropolitano. La victoria era complicada porque el Atlético venía de una racha muy buena, pero conseguimos ese punto y estamos muy contentos".

"Teníamos casi todo hecho, en enero nos veíamos casi clasificados, pero las cosas no han salido bien últimamente y lo hemos pasado un poco mal. Lo importante es que se ha conseguido el objetivo, que no es nada fácil", consideró Fernando, que puso en valor la dificultad de estar tres años seguidos en la máxima competición continental y de superar tantas dificultades.