Fernando y el Sevilla 22/23: "Hay cositas para ajustar, sí, pero no creo en una revolución"

El centrocampista brasileño, que no cree que Lopetegui vaya a salir, mira con optimismo la próxima temporada

Aunque el Sevilla Fútbol Club todavía no ha terminado la temporada y se juega en el partido del próximo su última opción de acabar en el tercer lugar de la clasificación siempre que sume un punto más que el Atlético en su visita al Reale Arena, desde la semana pasada se viene hablando sobre el futuro de Julen Lopetegui. Y eso que todas las partes han dejado claro de puertas hacia fuera que están contentos, que hay contrato hasta 2024 y que todo seguirá como hasta ahora, pero la segunda mitad de esta temporada ha tenido mucho desgaste tanto en el técnico como en la afición, por lo que todavía no parece nada seguro.

Al menos, hasta la próxima semana una vez ya haya terminado la temporada deportiva y Monchi y Lopetegui se sienten cara a cara. Aunque si es por el vestuario, todos los tienen claro, quieren que Lopetegui siga. Lo demostraron tras el partido del Wanda Metropolitano y durante esta semana cada jugador que ha hablado ha sido para respaldar el trabajo del técnico, y Fernando Reges, uno de los hombres más importantes para el vasco, no iba a ser menos.

"Lo veo muy bien. Todos sabemos lo que ha pasado... Con todo, hemos conseguido el principal objetivo. Lopetegui está firme y fuerte para seguir buscando cosas más grandes. No tengo dudas de que va a estar para la próxima temporada. Todos los jugadores tenemos claro que va a seguir. Vemos internet, la prensa pero yo creo que no va a salir, que va a seguir con nosotros. Pueden cambiar las cosas de un día para otro, es fútbol, pero creo que va a seguir", ha afirmado el brasileño en una entrevista a 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio, donde también ha hablado de recuperación y otros temas.

Su recuperación: "Ahora, muy bien. Recuperado al cien por cien. Es una alegría tremenda. He pasado dos meses complicados, con la cirugía, la baja... Soy mal enfermo, pues es la primera vez que hago una cirugía. Es la primera vez que he entrado en el quirófano. He entrado con mi mujer para ver a mis hijos, pero tumbado yo en la camilla, no".

El juego del equipo: "He hecho la recuperación en Portugal. Cuando volví, sientes que la gente no está contenta con la forma de jugar del equipo. La gente tiene que entender que hemos conseguido el principal objetivo. Hay un Sevilla antes y otro posLopetegui. Antes de Lopetegui, el Sevilla peleaba por Europa. Ahora, la gente quiere Champions y pelear por la Liga. Es un plus más y nosotros tenemos que pensar así también. Entiendo y me quedo contento con la afición. Siempre buscas algo más. Me gusta la exigencia de la afición".

Los motivos del bajón en la segunda vuelta: "Esta temporada ha sido muy rara. Ha habido muchas lesiones, muchos jugadores importantes fuera del equipo. Es complicado. Lopetegui lo ha pasado mal para hacer su equipo. El principal motivo de los momentos complicados son las lesiones, no hay otra explicación".

Se habla de revolución en la plantilla: "La plantilla está muy bien hecha. El gran problema han sido las lesiones. Si puedes cambiar cositas, mejor. No creo que cambiemos mucho. No lo necesitamos, pero no soy yo el que tiene que decidirlo. Hay cositas para ajustar, sí, pero no creo en una revolución. También tenemos debilidades. Tenemos que hacer el equipo más fuerte".

Cómo está su tobillo: "Me encuentro perfecto, entreno con una alegría tremenda. El tobillo está respondiendo como el de un niño de 20 años. Estaba sufriendo. Ha llegado un momento que no podía mover el tobillo. No podía girar, nada. Se lo dije al míster y tuvimos que ir a quirófano. He conseguido volver antes y sin dolor".

Los objetivos para la próxima temporada: "El principal objetivo tiene que ser continuar entrando en Champions y así tendremos condiciones para contratar a jugadores de altísimo nivel. Necesitamos dos o tres años más para entrar en Champions. Es el principal objetivo del club y el mío también. Me gusta que la gente hable de pelear la Liga. Es bueno, porque la afición cree que el club puede. Es bueno para nosotros, pero nosotros sabemos los objetivos que tenemos que estar entre los cuatro primeros".

Su futuro: "La mujer siempre está con el mando, pero yo creo que no. Me quedo aquí. El lunes me voy de vacaciones".