Rafa Mir: "Me hubiera gustado tener algo más de protagonismo en esta última fase de la temporada"

Un ambicioso Rafa Mir se muesta ilusionado por ser el máximo goleador del Sevilla FC en su primera temporada en Nervión, aunque reconoce que le hubiera gustado poder dar más en esta fase final

Rafa Mir, durante su entrevista con ESTADIO Deportivo, también analizó su primera temporada como sevillista. Un año en el que le tocó saltar al ruedo antes de lo que tenían pensado para él en el club y en el que las cosas, a nivel colectivo, no han sido del todo sencillas. Pese a ello, y aunque no ha brillado en exceso, se ha convertido en el máximo goleador de un Sevilla FC que, por tercer año consecutivo, se ha clasificado para la Champions vía LaLiga. Algo que, lógicamente, llena de satisfacción al delantero, quien apunta a seguir creciendo como sevillista.

- Su primera temporada como sevillista. ¿Qué balance hace?

- Bien, contento. Terminar máximo goleador del equipo es algo muy bonito. Sí que es verdad que me hubiera gustado tener algo más de protagonismo en esta última parte de la temporada, pero bueno, el fútbol es así. Yo sigo trabajando, intentando dar lo mejor de mí y mejorando. Creo que me he adaptado muy bien a los compañeros, al equipo, a la ciudad y nada, hay que seguir peleando.

- En su momento comentó Monchi que había un plan establecido contigo en el que quizás tuvieses que entrar demasiado pronto en el equipo y en la rutina, con las presiones que corresponden, ¿cómo ha vivido todo eso?

- Al final el fútbol cambia rápido, vienes con una idea, después pasan otras. Las situaciones van cambiando, los roles van cambiando y lo importante es seguir trabajando, confiando en uno mismo y aprovechando las oportunidades. Yo creo que terminar máximo goleador del equipo es algo muy bonito e importante. Terminar máximo goleador de un equipo como el Sevilla FC es algo espectacular y eso me da energía para seguir trabajando con todas las ganas y toda la ilusión del mundo.

- ¿Cómo ha sido la adaptación al equipo y a la ciudad?

- Muy bien. La verdad que estoy muy contento con los compañeros en el equipo, he hecho gran amistad con todos, tengo una relación muy buena con todos los compañeros y estoy muy feliz de esa acogida que me dieron, de lo fácil que hicieron mi adaptación al club y eso al final se ha visto con resultados.

- La competencia en la delantera ha sido importante, con En-Nesyri, Martial...

- Un poco con tranquilidad, todos intentando sumar para el equipo. Al final tiene la decisión el entrenador y después sí que es verdad que todo el mundo tiene sus cosas en la cabeza. Cada uno quiere jugar, quiere demostrar para conseguir sus objetivos y hay que intentar jugar lo máximo.

- Y a la vuelta de la esquina, el Mundial de Qatar. ¿Ha pensado que puede llegar a ser posible si sigue creciendo como sevillista?

- Solo pienso en el partido de mañana, poco más que decir a eso. Al final hay un seleccionador que es el que hace el equipo. Los jugadores tenemos que dar el máximo en nuestros clubes. Si él decide darte ese premio que es ir a la selección bienvenido sea. Estoy centrado en dar lo máximo en el Sevilla FC, devolver esa confianza que me habían dado y si llega ese premio estaría muy contento.

- Monchi y el presidente indicaron días atrás que este verano habrá ventas. Uno de los principales candidatos a convertirse en una salida es En-Nesyri, su principal competencia en la delantera. De ser así, tendría que venir otro delantero nuevo. ¿Cómo afronta todo eso?

- En el fútbol nunca se sabe. Yo estoy aquí muy tranquilo, muy feliz en la ciudad, pero en el fútbol nunca se sabe. Yo estoy tranquilo, pendiente de mi situación y a partir de ahí lo que hagan los otros compañeros es algo que yo no puedo controlar. No sé qué piensan, no sé qué quieren, así que yo me centro en lo mío.

- ¿Notó mucho el cambio de un club a otro al llegar al Sevilla?

- Sí, está claro que son peleas diferentes, objetivos diferentes. En otro tipo de club peleas por la permanencia y en el Sevilla peleas por entrar en Champions. Es otra exigencia y creo que me he adaptado bien. He sabido vivir con esa exigencia, con esa crítica y la verdad que estoy muy feliz aquí. Espero que podamos conseguir más objetivos juntos.