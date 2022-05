Marcelino espera un Sevilla que no esté "a su máximo nivel tras conseguir su gran objetivo"

Aplaza "a la próxima semana" el debate sobre su futuro y cree que el Athletic no llega "en la mejor disposición", aunque ve "mucho mérito" en tener aún opciones europeas

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, admitió que, al no depender de sí mismo, el equipo rojiblanco no llega "en la mejor disposición" para hacerse con el puesto de Conference League que se disputará con el Villarreal, pero subrayó que "tiene mucho mérito" alcanzar la última jornada "con opciones de jugar en Europa" la próxima campaña. "Tenemos que hacer nuestro trabajo, con acierto en las áreas, y tener esa pizca de suerte necesaria. Jugamos ante un Sevilla muy poderoso en su campo. Veremos si no está a su máximo nivel tras conseguir su gran objetivo, pero será determinante estar nosotros al máximo nuestro", recalcó el técnico asturiano en la rueda de prensa previa.

Marcelino aseguró que en el vestuario no han recordado esta semana la situación similar ocurrida hace tres años, cuando, dependiendo de sí mismo, el Athletic dejó escapar la plaza europea al perder en Nervión en el último partido del curso. ,"Sólo miramos el presente y centramos nuestra energía en este partido. Lo bueno y lo menos bueno es historia, y en nuestras manos está intentar ganar y esperar que el Villarreal no gane en el Camp Nou, que no es un campo sencillo", dijo. "El Barça viene de conseguir matemáticamente la segunda plaza y esta semana ha tenido muchísimos días de descanso, pero son situaciones que se dan", comentó el de Careñes, quien determinaba que no han "insistido en nada especial" esta semana para tratar de mentalizar a sus futbolistas.

"Después de 17 meses de trabajo, se va acumulando trabajo mental y físico, respuestas en situaciones complicadas, y el equipo a veces ha respondido muy bien y en otras pudo hacerlo mejor. Pero estamos aquí, en ese momento, y lo que toca es afrontarlo con máxima ilusión, convicción y tener el acierto necesario", recalcó. Por otra parte, el míster de los 'leones' aplazaba las referencias a su futuro en el banquillo vasco, argumentando que será "la próxima semana", una vez finalice la temporada, oficialmente este domingo en el Sánchez-Pizjuán, "el momento de tomar decisiones y hablar" de su porvenir en el club bilbaíno.

"Ahora hay que hablar del presente, teniendo en mente una lucha por Europa en la última jornada. Estos futbolistas se lo merecen por su trabajo y su forma de ser y de actuar. Todo lo demás es secundario", recalcó el técnico asturiano en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Sevilla. Marcelino ve "con normalidad" y como una "posibilidad real" que el de mañana, domingo, pueda ser su último partido como técnico del Athletic, porque "es el último partido de competición y se acaba contrato", amén de las inminentes elecciones a la presidencia en el Botxo. "Una vez que acabe la competición, haremos un análisis profundo de la situación y todo tipo de valoraciones para intentar equivocarnos lo menos posible", añadió el asturiano, antes de admitir que el debate de los últimos meses sobre su posible continuidad o no derivado del proceso electoral ha sido "duro y difícil" para él. "No me ha desviado del camino, pero ha sido duro. Llevo muchos años en el fútbol y presentía que podía darse una situación así. Pero no me ha mermado energía, no me ha condicionado ni me ha ocupado por encima de lo prioritario", subrayó.