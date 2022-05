Lamela, entre "valorar más las cosas positivas" y lo bueno de "exigir más al equipo"

El argentino fue el asistente de la noche con un gran pase que no desperdició Rafa Mir

Erik Lamela se vistió esta noche de asistente para poner a Rafa Mir de cara a gol, una ocasión que no desperdició el murciano y que permite al Sevilla decir adiós a la temporada con una victoria. "Un momento lindo, nos pusimos en ventaja y buscamos la victoria, acabar ganando en casa y que la gente se lleve una alegría, era importante y ganar y se dio", dijo el argentino en SFC TV, que lamentó no haber conseguido la tercera plaza: "El equipo ha puesto todo pero no se pudo, hay que valorar lo que se consiguió, volvemos a la Champions, hay que prepararse de la mejor manera y en casa siempre hay que salir para adelante, tenemos que mejorar para el año que viene pero nos vamos con buenas sensaciones".

El apoyo de la afición: "Es algo increíble, la afición esta ahí apoyando al equipo, la sentimos muy cerca. Es algo muy lindo, orgulloso de vestir esta camiseta".

Cómo valora su primera temporada: "Esta temporada personalmente pasó muy rápido, adaptación, lesión... y ahora volver y acabó rápido, es algo positivo porque me quedo con muchas ganas de jugar para que la temporada que viene sea aún mejor, pasaron muchas cosas pero ya pasó, este equipo logró el objetivo y podríamos haber terminado un escalón más arriba, durante toda la temporada estuvimos ahí".

La ambición del equipo: "Hay muchas cosas positivas que quizá no valoramos y hay que valorarlas más, es algo positivo que se le exija al equipo, porque también sabemos que podemos dar más".

El 'Zamora' de Bono: "Muy contento por Bono, es una persona increíble y uno de los mejores porteros del mundo, muy contento pero sobre todo por la clase de persona que es, se merece esto y mucho más, es un tipo increíble".