Lopetegui, sin "nada nuevo" sobre su futuro, destaca cuándo la afición del Sevilla "marca la diferencia"

El vasco reconoce que ha sido la "temporada más compleja" de las tres que lleva al frente del banquillo sevillista

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, analizó el triunfo del equipo en la última jornada de LaLiga ante un Athletic Club que jugaba "una final", en palabras del vasco. "En líneas generales hemos merecido el triunfo, contento por los tres puntos y algo más triste por no conseguir el tercer puesto, pero nos vamos con 70 puntos".

Cánticos de la grada en favor de Lopetegui: "Estaba arriba en la cabina y no oía mucho, la afición siempre se ha portado de 10 conmigo y con el equipo. Siempre ha apoyado al equipo cuando las cosas iban mal, ahí es donde se marca la diferencia, y en este tramo nuestra afición ha estado de diez, es mucho momentos el equipo lo ha agradecido".

El 'Zamora' para Bono: "Es un reconocimiento colectivo, todo el equipo defiende. Él también tiene ese sentimiento colectivo y representa la palabra equipo, en sus manos recae un trofeo muy merecido".

Cómo ha vivido el partido sancionado: "Arriba se vive con más nervios, está más lejos, no puedes comunicarte con los futbolistas pero intentando hacerlo lo mejor posible, pero los nervios están menos calmados".

Valoración de la temporada: "Ha sido la más compleja de las tres que llevo aquí, con una media de más de 70 puntos, esa continuidad no es nada sencillo, yo sí le doy valor. El equipo ha hecho un esfuerzo muy importante, la gente nos ha ayudado mucho, ellos se han dado cuenta y han estado ahí, nos han dado energía extra. El equipo no ha dejado de competir y de creer, conseguimos el objetivo después de todo el año arriba, hemos sido regulares y en ese aspecto, orgulloso de los chicos".

Continuará el año que viene: "Ya hemos respondido muchas veces a eso, no hay nada nuevo que pueda decir al respecto, lo he dicho muchas veces. Yo me siento con el club permanentemente, no ahora, sino todas las semanas, siempre buscando qué podemos hacer para mejorar".